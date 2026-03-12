中菲行2025年 EPS 8元 派發5.6元

物流業者中菲行（5609）昨（12）日董事會通過2025年度合併財務報告，全年稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股純益（EPS）為8元，整體獲利表現穩健成長。

中菲行一直是亞洲最有競爭力航空物流業者，董事會也通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以昨日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為7%。

中菲行董事長錢文君表示，儘管2025年全球供應鏈環境充滿挑戰，但在公司持續深化全球客戶合作關係並深耕全球供應鏈服務的基礎上，集團空、海運貨運量仍維持近兩成成長，帶動整體獲利穩健提升。展望2026年，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。

錢文君進一步指出，在全球供應鏈與國際貿易環境持續變動的情況下，中菲行將持續強化全球服務網絡與數位化能力，深化跨區域資源整合，協助客戶提升供應鏈韌性與營運效率，並把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。

在2025年充滿挑戰的市場環境下，中菲行集團空、海運貨運量仍較去年成長近兩成，帶動整體獲利同步成長近兩成。