快訊

曾遭北京兩度制裁 美國務卿魯比歐擬隨川普訪陸

高雄「阿志頭」男公關跳洗腦歌拍片成流量密碼 警：將開罰

美軍對伊朗作戰期間出事！KC-135在伊拉克西部墜毀 機上人員搜救中

聽新聞
0:00 / 0:00

中菲行2025年 EPS 8元 派發5.6元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

物流業者中菲行（5609）昨（12）日董事會通過2025年度合併財務報告，全年稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股純益（EPS）為8元，整體獲利表現穩健成長。

中菲行一直是亞洲最有競爭力航空物流業者，董事會也通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以昨日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為7%。

中菲行董事長錢文君表示，儘管2025年全球供應鏈環境充滿挑戰，但在公司持續深化全球客戶合作關係並深耕全球供應鏈服務的基礎上，集團空、海運貨運量仍維持近兩成成長，帶動整體獲利穩健提升。展望2026年，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。

錢文君進一步指出，在全球供應鏈與國際貿易環境持續變動的情況下，中菲行將持續強化全球服務網絡與數位化能力，深化跨區域資源整合，協助客戶提升供應鏈韌性與營運效率，並把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。

在2025年充滿挑戰的市場環境下，中菲行集團空、海運貨運量仍較去年成長近兩成，帶動整體獲利同步成長近兩成。

中菲行 物流 現金股利

延伸閱讀

美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

陽明財報／去年EPS為4.9元 每股擬配息2元

震旦行配發現金股利3.7元 殖利率6.72%

中信金法說會／去年獲利創高、EPS 4.08元 ROE達16.88%居全體金控之冠

相關新聞

緯軟看2026年 將放量成長

緯軟（4953）去年營收、獲利同寫新猷，展望2026年，董事長蕭清志表示，去年拿下互聯網新客戶，預計今年將放量成長，帶動互聯網今年呈現高成長態勢，與此同時，高毛利率的遊戲及半導體產業今年也將持續增長。

IET訂單滿手 擴產加速度

三五族半導體廠IET-KY（4971）昨（12）日召開線上法說會，董事長高永中指出，目前用於AI伺服器中的磷化銦（Inp）產品訂單滿手，預料今年營運將較去年成長，展望樂觀。

易威、健亞通過換股合併

易威（1799）與健亞昨（12）日共同宣布，雙方董事會通過換股合併，將以健亞每1股普通股換易威生醫普通股0.909股，股份轉換完成後，健亞成為易威生醫100%持股之子公司，按規定終止上櫃及停止公開發行。

中菲行2025年 EPS 8元 派發5.6元

物流業者中菲行（5609）昨（12）日董事會通過2025年度合併財務報告，全年稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股純益（EPS）為8元，整體獲利表現穩健成長。

集雅社財報／受惠於智慧家電換機潮 去年營收獲利雙成長

百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）董事會12日通過去年財報，營收為51.96億元，年增11.9%、稅後淨利1.77億元，年增15.6%，EPS 4.06元；在營運規模持續擴大與智慧家電等高階產品線熱銷帶動下，營收與獲利雙創新高。

智崴財報／2025年每股虧損2.87元 2026年首季訂單成長挹注營運

智崴（5263）12日召開董事會，公布2025年營運成果，合併營收13.3億元，稅後淨損1.97億元，每股虧損2.87元，主因為受上半年匯率波動影響，於下半年已轉為小幅獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。