美好證券擬配息2元 淨值強勁增長、雙引擎轉型成效卓著

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
美好證券董事長黃谷涵。（美好證券提供）
美好證券董事長黃谷涵。（美好證券提供）

美好證券（6021）於12日召開董事會，通過2025年股利分派案，預計每股配發2元現金股利。從2018年迄今，美好證券逐步轉型為以資產管理與財富管理為核心的券商，放眼未來，美好證券期許公司在金融市場中更積極扮演好直接金融的角色，幫助台灣企業與個人實現財富增長與資產活化。

在淨值導向策略中，美好證券在2025年致股東信中指出，對於投資組合規模龐大的企業，傳統稅後淨利容易受到會計科目（如FVPL或FVOCI）歸類方式的干擾，難以完全反映真實經營價值的全貌；相較於EPS（每股獲利），「淨值增長總額」是衡量股東財富增長最直觀且穩定的指標。

數據顯示，美好證券在2025年的表現穩健，淨值由82.95億元躍升至97.66億元，含息淨值增長率達到24.67%。公司持續堅持此項長期分配原則，旨在以實際行動落實對股東的財富陪伴承諾。

根據過去數年的數據追蹤，美好證券的淨值成長軌跡與傳統券商出現顯著差異，其中，累計成長率超前：自2018年新團隊接棒以來，美好證券的累計淨值成長率達122%，顯著優於金控型券商總和的104%與其他獨立券商總和的89%；經營模式轉型成效：在2018至2022年轉型布局期後，自2023年起公司淨值呈現顯著增長，反映出重心由「交易驅動」轉向「資管及財管驅動」策略已見成效。

美好證券董事長黃谷涵強調，美好證券正致力於從傳統的交易通道轉型為股東資產增值的入口，此次擬配息2元，不僅是對過去一年經營成果的肯定，也顯示經營團隊對於長期持有優質資產及持續創造現金流的信心。

