快訊

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

皇將財報／2025年三率三升！全年稅後 EPS 2.51元創歷史次高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製藥包裝自動化設備大廠皇將（4744）12日公布去年合併財報，合併稅後純益1.35億元，每股稅後純益2.51元，董事會通過每股擬配發1元現金股利，配發率39.84%，以今天收盤價32.9元計算，現金殖利率3.04%。

皇將去年合併營收14.45億元，雖因會計師查核與自結數有認列基礎異動，但整體營收仍繳出年增12.2%、創歷史新高的成績，營業利益1.46億元，稅後純益1.35億元，每股稅後純益2.51元，分別年增579.8%、226.9%、234.6%，獲利亦創歷史次高。

皇將表示，從2025年全年銷售區域別來看，美國、印度、中國大陸等市場的營收比重分別為4.29%、20.63%、8.53%，其中以北美市場的銷售業績明顯比2024年全年成長13.4%。

其主要係受惠於全球製藥包裝市場需求，在關稅政策明朗後持續的回溫，以及韓國昌誠的管理綜效顯現，透過交叉銷售與技術整合，助力公司保持良好的訂單能見度以及出貨暢旺。

皇將全力落實成本費用嚴控、生產效率精進、產品組合優化下，挹注2025年獲利展現優異的成績，全年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為44%、10%、9%，較2024年分別增加1、8、6個百分點，交出三率三升的成績單。

展望2026年，皇將對整體營運維持審慎樂觀態度。若無任何其他系統性風險影響的前提下，隨著主要客戶的拉貨力道穩步升溫，將推進皇將2026年整體營運表現有機會更上一層樓。

皇將表示，將持續以「全球布局深化、創新產品推進與策略合作拓展」作為未來營運成長的重要方向，一方面，透過「CVC」與「CHANGSUNG」雙品牌策略，拉高品牌力，並鎖定空白市場，包括歐洲、墨西哥及南美等開拓與更多國際客戶合作的機會。

另一方面，藉由創新智慧化技術升級，推出不同訴求功能的設備，強化產品品牌與市場差異化競爭力，同時以滿足客戶提升設備運作效率與整線整合能力，深化於客戶單一生產基地或產線規劃的訂單合作滲透率。

墨西哥 皇將 現金股利

延伸閱讀

美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

南寶財報／2025年全年稅後純益24.41億元、寫歷史次高 每股配息18元

新代2025年EPS 35.12元

崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

相關新聞

高鋒財報／去年每股虧1.02元、不分配股利 今年營收有望二位數成長

工具機大廠高鋒工業（4510）12日公布去年合併財報，合併營收16.64億元、年減2.2%，稅後虧損1.10億元，每股稅後虧損1.02元，董事會通過，不分配股利。

美好證券擬配息2元 淨值強勁增長、雙引擎轉型成效卓著

美好證券（6021）於12日召開董事會，通過2025年股利分派案，預計每股配發2元現金股利。從2018年迄今，美好證券逐步轉型為以資產管理與財富管理為核心的券商，放眼未來，美好證券期許公司在金融市場中更積極扮演好直接金融的角色，幫助台灣企業與個人實現財富增長與資產活化。

皇將財報／2025年三率三升！全年稅後 EPS 2.51元創歷史次高

製藥包裝自動化設備大廠皇將（4744）12日公布去年合併財報，合併稅後純益1.35億元，每股稅後純益2.51元，董事會通過每股擬配發1元現金股利，配發率39.84%，以今天收盤價32.9元計算，現金殖利率3.04%。

築間財報／去年每股虧6.69元 啟動體質調整、多品牌布局衝刺

築間（7723）12日公告2025年全年合併營收為49.36億元，年減14.66％，營業損失0.76億元，歸屬母公司稅後淨損3.28億元，每股稅後虧損6.69元。公司表示，2025年虧損主因來自營運結構調整持續推進，且基於財務結構與業務發展考量，集團針對品牌以及門店進行汰弱留強，包括關閉部分業績未達預期的品牌門店，品牌布局重整與門市裝潢翻新等，使營收未達規模經濟，影響整體營運效率，進而影響全年獲利表現；然築間持續提升資源整合，建構標準化採購體系以管控營運成本，使全年平均毛利率得以維持在45.74％水準。

詩肯財報／去年獲利4,945萬元、年減38.5% EPS 0.99元

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公布2025年財報，全年營收達22.07億元，年減3.57%，稅後純益4,945萬元，年減38.5%，每股純益（EPS）為0.99元，董事會也通過配發現金股利每股1元，以12日收盤價25.65元計算，現金殖利率為3.9%。

信驊股價攀10,495元歷史新高 大摩目標價這樣給

近來台股波幅雖然巨大，指數動輒大跌大漲，操作難度明顯大增，不過千金股族群卻相對受到買盤青睞，推升股王信驊（5274）已順利突破萬元大關，嘉澤（3533）12日也逆勢強漲，表現均相當亮眼突出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。