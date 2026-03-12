皇將財報／2025年三率三升！全年稅後 EPS 2.51元創歷史次高

製藥包裝自動化設備大廠皇將（4744）12日公布去年合併財報，合併稅後純益1.35億元，每股稅後純益2.51元，董事會通過每股擬配發1元現金股利，配發率39.84%，以今天收盤價32.9元計算，現金殖利率3.04%。

皇將去年合併營收14.45億元，雖因會計師查核與自結數有認列基礎異動，但整體營收仍繳出年增12.2%、創歷史新高的成績，營業利益1.46億元，稅後純益1.35億元，每股稅後純益2.51元，分別年增579.8%、226.9%、234.6%，獲利亦創歷史次高。

皇將表示，從2025年全年銷售區域別來看，美國、印度、中國大陸等市場的營收比重分別為4.29%、20.63%、8.53%，其中以北美市場的銷售業績明顯比2024年全年成長13.4%。

其主要係受惠於全球製藥包裝市場需求，在關稅政策明朗後持續的回溫，以及韓國昌誠的管理綜效顯現，透過交叉銷售與技術整合，助力公司保持良好的訂單能見度以及出貨暢旺。

皇將全力落實成本費用嚴控、生產效率精進、產品組合優化下，挹注2025年獲利展現優異的成績，全年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為44%、10%、9%，較2024年分別增加1、8、6個百分點，交出三率三升的成績單。

展望2026年，皇將對整體營運維持審慎樂觀態度。若無任何其他系統性風險影響的前提下，隨著主要客戶的拉貨力道穩步升溫，將推進皇將2026年整體營運表現有機會更上一層樓。

皇將表示，將持續以「全球布局深化、創新產品推進與策略合作拓展」作為未來營運成長的重要方向，一方面，透過「CVC」與「CHANGSUNG」雙品牌策略，拉高品牌力，並鎖定空白市場，包括歐洲、墨西哥及南美等開拓與更多國際客戶合作的機會。

另一方面，藉由創新智慧化技術升級，推出不同訴求功能的設備，強化產品品牌與市場差異化競爭力，同時以滿足客戶提升設備運作效率與整線整合能力，深化於客戶單一生產基地或產線規劃的訂單合作滲透率。