IET訂單滿手 擴產加速度

緯軟（4953）去年營收、獲利同寫新猷，展望2026年，董事長蕭清志表示，去年拿下互聯網新客戶，預計今年將放量成長，帶動互聯網今年呈現高成長態勢，與此同時，高毛利率的遊戲及半導體產業今年也將持續增長。

2026-03-13 00:49