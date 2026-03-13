易威、健亞通過換股合併

易威（1799）與健亞昨（12）日共同宣布，雙方董事會通過換股合併，將以健亞每1股普通股換易威生醫普通股0.909股，股份轉換完成後，健亞成為易威生醫100%持股之子公司，按規定終止上櫃及停止公開發行。

雙方預計4月22日召開股東常會討論本案

易威將增資發行普通股124,086,367股，股份轉換之換股比例為健亞每1股普通股，換得易威生醫新發行普通股0.909股。以易威11日收盤價29.85元計算，約以37億元的價值收購健亞；健亞11日收盤價33.95元，收購案折價率約當20%。

易威專注於困難學名藥及新藥開發，在美國紐澤西州設有藥品製造工廠，多項藥品已取得美國FDA藥證並成功於美國市場上市銷售，持續自行及與跨國藥廠合作開發新藥，具備完整的研發、製造與市場拓展能力。