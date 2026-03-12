新應材高雄廠一期今年將滿載 家登估營收增2位數

快訊

中央社／ 新竹12日電

半導體特化材料廠新應材董事長詹文雄今天表示，今年營運表現取決於客戶2奈米製程放量速度，預期高雄廠一期今年產能將滿載，高雄廠二期目前客戶驗證中，明年第1季量產。傳載方案商家登預期，今年營收將成長2位數。

新應材和家登今天參加櫃買市場業績發表會，新應材總經理郭光埌指出，半導體先進製程表面改質劑、洗邊劑、清洗劑及底部抗反射層是新應材主力產品，其中，底部抗反射層將可用於客戶3奈米至A14製程。

郭光埌說，高雄廠一期主要供應半導體先進製程產品，產能接近滿載，二期目前客戶驗證中，進展順利。新應材計劃於龍潭科學園區建置新研發中心，預計2028年啟用。

詹文雄表示，瞄準深紫外光（DUV）光阻市場商機，新應材決定斥資新台幣35億元，建置龍潭研發中心及工廠，董事會為此決議辦理現金增資，發行股數以250萬股為限，並將辦理發行國內第1次無擔保轉換公司債，總額20億元。

詹文雄說，今年營運表現取決於客戶2奈米放量速度，據了解，客戶今年將有4座2奈米廠量產，明年又有7座加入量產。A14、A16製程相關產品客戶驗證中，後段封裝產品下半年可望小幅貢獻業績。

詹文雄表示，去年折舊費用約2.4億元，預計今年將增加1億元，至3.4億元，研發費用將增加1.6億元，管理費用也會增加，今年毛利率將以維持2025年的43%水準為努力目標。

家登指出，今年營收可望成長2位數水準，光罩與晶圓載具將是主要成長動能。因應償還銀行借款及資本支出的資金需求，董事會決議發行國內第5次及第6次無擔保轉換公司債，合計總金額達25億元。

