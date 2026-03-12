麗升去年每股虧1.32元 今年拚重返成長

麗升能源（8087）公告2025全年營運摘要暨董事會通過重要決議事項，2025全年麗升合併營收為新台幣251,496仟元，營業損失80,738仟元，稅後淨損50,620仟元，每股稅後虧損1.32元。麗升表示，去年虧損肇因原有申設與工程進度嚴重延宕，營運不如預期。今年起，申設及工程進度皆有推展，業績明顯回升，日前公告2026前2月累計營收1.45億元，年增475.39%，全年重返成長軌道可期。

麗升今年開年以來，原有申設與工程進度皆有明顯進展，除先前一月公告簽訂彰化大型漁電共生案場合約，工程量能達37.8億元之規模，將依進度認列業績之外，農曆年前更是捷報頻傳，部分案場已取得使用執照等申設文件或順利掛表，各項目若依規劃順利推進，營運將可大幅躍升。

麗升進一步表示，目前業績已從谷底爬升，預期五福案場上半年可掛表運轉，加上農電案場年底前陸續完工，隨著在手案件依進度陸續挹注，即可轉化為穩定的營收與獲利挹注。

此外，綠電售電業務部分亦穩定成長，集團售電轉供量較去年成長五倍，而RE100部分的長期合約規模穩固，由於半導體與電信產業客戶業務暢旺，電力需求強勁，總合約度數已達7億度。現有儲能及工程案量儲備充足，可因應管理資產規模擴大的需求，成為公司永續經營的成長引擎。

展望未來，麗升認為，AI浪潮方興未艾，電力需求將持續成長，為讓電力來源多元化與穩定供應，以及因應ESG潮流下，必須符合RE100以及2050淨零排放的目標，麗升持續看好綠電市場的需求，將持續佈局再生能源服務，將企業投資的效益極大化。