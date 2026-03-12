快訊

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

許雅鈞遭爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

麗升去年每股虧1.32元 今年拚重返成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

麗升能源（8087）公告2025全年營運摘要暨董事會通過重要決議事項，2025全年麗升合併營收為新台幣251,496仟元，營業損失80,738仟元，稅後淨損50,620仟元，每股稅後虧損1.32元。麗升表示，去年虧損肇因原有申設與工程進度嚴重延宕，營運不如預期。今年起，申設及工程進度皆有推展，業績明顯回升，日前公告2026前2月累計營收1.45億元，年增475.39%，全年重返成長軌道可期。

麗升今年開年以來，原有申設與工程進度皆有明顯進展，除先前一月公告簽訂彰化大型漁電共生案場合約，工程量能達37.8億元之規模，將依進度認列業績之外，農曆年前更是捷報頻傳，部分案場已取得使用執照等申設文件或順利掛表，各項目若依規劃順利推進，營運將可大幅躍升。

麗升進一步表示，目前業績已從谷底爬升，預期五福案場上半年可掛表運轉，加上農電案場年底前陸續完工，隨著在手案件依進度陸續挹注，即可轉化為穩定的營收與獲利挹注。

此外，綠電售電業務部分亦穩定成長，集團售電轉供量較去年成長五倍，而RE100部分的長期合約規模穩固，由於半導體與電信產業客戶業務暢旺，電力需求強勁，總合約度數已達7億度。現有儲能及工程案量儲備充足，可因應管理資產規模擴大的需求，成為公司永續經營的成長引擎。

展望未來，麗升認為，AI浪潮方興未艾，電力需求將持續成長，為讓電力來源多元化與穩定供應，以及因應ESG潮流下，必須符合RE100以及2050淨零排放的目標，麗升持續看好綠電市場的需求，將持續佈局再生能源服務，將企業投資的效益極大化。

再生能源 營收 電力需求

延伸閱讀

築間財報／去年每股虧6.69元 啟動體質調整、多品牌布局衝刺

臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

保瑞財報／去年EPS 23.9元 通過每股配發現金股利10元

相關新聞

築間財報／去年每股虧6.69元 啟動體質調整、多品牌布局衝刺

築間（7723）12日公告2025年全年合併營收為49.36億元，年減14.66％，營業損失0.76億元，歸屬母公司稅後淨損3.28億元，每股稅後虧損6.69元。公司表示，2025年虧損主因來自營運結構調整持續推進，且基於財務結構與業務發展考量，集團針對品牌以及門店進行汰弱留強，包括關閉部分業績未達預期的品牌門店，品牌布局重整與門市裝潢翻新等，使營收未達規模經濟，影響整體營運效率，進而影響全年獲利表現；然築間持續提升資源整合，建構標準化採購體系以管控營運成本，使全年平均毛利率得以維持在45.74％水準。

詩肯財報／去年獲利4,945萬元、年減38.5% EPS 0.99元

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公布2025年財報，全年營收達22.07億元，年減3.57%，稅後純益4,945萬元，年減38.5%，每股純益（EPS）為0.99元，董事會也通過配發現金股利每股1元，以12日收盤價25.65元計算，現金殖利率為3.9%。

信驊股價攀10,495元歷史新高 大摩目標價這樣給

近來台股波幅雖然巨大，指數動輒大跌大漲，操作難度明顯大增，不過千金股族群卻相對受到買盤青睞，推升股王信驊（5274）已順利突破萬元大關，嘉澤（3533）12日也逆勢強漲，表現均相當亮眼突出。

中菲行2025年 EPS 8元、獲利年增近兩成 擬配發現金股利5.6元

中菲行（5609）國際物流2025年度集團營業額296.81億元，較去年成長2.5%；稅後淨利為11.26億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元。中菲行董事會同時通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以今日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為6.96%。董事會將另訂除息基準日辦理現金股利發放事宜。

元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

元太（8069）12日公布2025年第4季及全年財務報表；去年第4季合併營收70.16億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為11.19億元，每股純益（EPS）0.97元；全年合併營收361.16億元，全年合併歸屬於本公司稅後淨利105.15億元，每股純益9.14元；全年營收為歷史次高，營業利益與淨利都創下歷史新高紀錄；董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利5.9元，配息率為65%。

中菲行財報／去年 EPS 8元年增近兩成 配發現金股利5.6元

物流業者中菲行（5609）12日董事會通過2025年度合併財務報告。集團營收296.8億元，較去年成長2.5%；稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元，較去年增加18%，整體獲利表現穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。