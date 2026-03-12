緯軟三大業務發力 今年營收、獲利有望續創新高

緯軟（4953）12日舉行法說會，公司2025年營收、獲利創下新高紀錄。展望2026年，緯軟董事長蕭清志表示，去年拿下互聯網新客戶，預計今年將放量成長，帶動互聯網今年呈現高成長，同時，高毛利率的遊戲及半導體產業今年也將持續增長，整體來看，在互聯網、遊戲及半導體帶動下，緯軟今年營收將持續成長，創下新高紀錄，且獲利成長幅度將優於業績成長，亦登頂。

緯軟2025年營收116.04億元，年增13.04%；毛利率16.57%，年減0.54個百分點；營益率6.1%，年增1.58個百分點；稅後純益6.18億元，年增35.82%，每股純益8.45元。

以緯軟2025年地區市場營收比重來看，中國大陸為73%、台灣16%、日本6%，歐美及其他為5%，與前一年度相比變化不大；以產業別營收比重來看，互聯網為37%、IT高科技23%、金融18%、新能源9%、製造7%、其他6%，僅新能源相關業務業績衰退，其餘皆繳出成長。

緯軟財務長長育禎表示，互聯網前兩大客戶營收穩定成長，且公司去年拿下的新客戶進展相當迅速，預期2026年將放量成長，將爭取成為第一大供應商，看好今年互聯網領域仍將維持高成長。

展望後市，蕭清志指出，緯軟策略將由規模成長邁向價值成長。在AI領域方面，緯軟將建構企業級Agentic AI平台，並深化深化AI應用落地，驅動結構性成長。

而在緯軟成長動能方面，互聯網領域維持營運基石，而遊戲產業與半導體領域將維持高成長潛力，緯軟將維持高毛利產業與互聯網的平衡，預估今年毛利率可望持平或向上成長。

在遊戲領域方面，緯軟目前已有30幾家客戶，且拿下大陸前十大遊戲公司中的多數，預估今年將持續擴大滲透率，遊戲產業營收貢獻有機會倍增；在半導體領域方面，相關業務營收比重約達4%，目前已有十幾家客戶，且預計今年還會快速增長，有望雙位數成長。