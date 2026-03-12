快訊

築間財報／去年每股虧6.69元 啟動體質調整、多品牌布局衝刺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

築間（7723）12日公告2025年全年合併營收為49.36億元，年減14.66％，營業損失0.76億元，歸屬母公司稅後淨損3.28億元，每股稅後虧損6.69元。公司表示，2025年虧損主因來自營運結構調整持續推進，且基於財務結構與業務發展考量，集團針對品牌以及門店進行汰弱留強，包括關閉部分業績未達預期的品牌門店，品牌布局重整與門市裝潢翻新等，使營收未達規模經濟，影響整體營運效率，進而影響全年獲利表現；然築間持續提升資源整合，建構標準化採購體系以管控營運成本，使全年平均毛利率得以維持在45.74％水準。

在品牌策略方面，築間2025年持續拓展多元餐飲品類，切入高技術門檻的多元中式餐飲，包括推出「麟德殿牛肉麵」、「喜辰港式點心茶餐廳」，並透過代理模式引進韓國品牌「中央韓鍋酒舍」。此外2026年2月先後推出中式品牌「稻鎮經典台菜」及日式串燒品牌「横浜焼き鳥·達磨」，持續擴大多品牌經營策略。集團深化「多品牌 × 多據點」的品牌聚落經營模式，拓展多元餐飲類型、提升市場覆蓋率，目前旗下共計18個品牌，全台門店數179家。

築間進一步表示，新品牌營收貢獻已逐步顯現。「喜辰」主要鎖定家庭聚餐、商務聚會與假日客群市場，周末單店業績平均可達20萬元以上；而代理品牌「中央韓鍋酒舍」專為台灣消費市場新增非牛肉品項，提升來客率並挹注整體營收表現。惟受集團品牌組合調整與營運體質優化影響，部分門店進行閉店調整，使2月合併營收為3.82億元，年減10.56％；累計前二月合併營收為7.66億元。

展望2026年，築間仍將以強化營運體質，提升營運彈性與獲利能力為首要任務，持續推動品牌結構優化與門店布局調整，並透過軟硬體服務品質升級，提升單店營運表現。集團並推出高技術門檻的餐飲品牌，拉高品牌間的差異化定位，同時擴大海外品牌代理業務，強化整體市場競爭力。隨著新品牌門店陸續開出與營運調整逐步到位，預期2026年營運表現將逐步回溫。

