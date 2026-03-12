詩肯財報／去年獲利4,945萬元、年減38.5% EPS 0.99元

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公布2025年財報，全年營收達22.07億元，年減3.57%，稅後純益4,945萬元，年減38.5%，每股純益（EPS）為0.99元，董事會也通過配發現金股利每股1元，以12日收盤價25.65元計算，現金殖利率為3.9%。

詩肯表示，去年獲利表現不及2024年，主要仍是因為去年由於大環境不佳，雖然內需產業不受各種關稅、匯率等因素影響，但種種不確定因素讓民眾出現消費縮手的情況，以及房市交易冷淡，致使營收衰退，作為高毛利產業，營收減少對於獲利的衝擊更大。

詩肯指出，去年毛利率56.19%，增加0.21個百分點，其中台灣本業毛利率為56.69%，較2024年減少0.7個百分點，但轉投資新加坡NOVA毛利率則達55.22%，較2024年增加2.14個百分點。

值得注意的是，新加坡NOVA在歷經體質調整後，去年的虧損僅1571.4萬元，較2024年大幅減少3906萬元，虧損收斂，加上去年底至今營收屢屢創高，反應體質調整已經初具成效。

詩肯表示，今年關稅的外在干擾因素雖然消弭，但美伊戰爭開打，若戰爭未能在短期內結束，造成的能源危機，恐引致新一波的通膨，對於民眾消費來說，恐不是好消息，此外，政府對於房市調控是否持續，也需要密切觀察，對於今年後市，仍是審慎看待。