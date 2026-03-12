快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

詩肯財報／去年獲利4,945萬元、年減38.5% EPS 0.99元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公布2025年財報，全年營收達22.07億元，年減3.57%，稅後純益4,945萬元，年減38.5%，每股純益（EPS）為0.99元，董事會也通過配發現金股利每股1元，以12日收盤價25.65元計算，現金殖利率為3.9%。

詩肯表示，去年獲利表現不及2024年，主要仍是因為去年由於大環境不佳，雖然內需產業不受各種關稅、匯率等因素影響，但種種不確定因素讓民眾出現消費縮手的情況，以及房市交易冷淡，致使營收衰退，作為高毛利產業，營收減少對於獲利的衝擊更大。

詩肯指出，去年毛利率56.19%，增加0.21個百分點，其中台灣本業毛利率為56.69%，較2024年減少0.7個百分點，但轉投資新加坡NOVA毛利率則達55.22%，較2024年增加2.14個百分點。

值得注意的是，新加坡NOVA在歷經體質調整後，去年的虧損僅1571.4萬元，較2024年大幅減少3906萬元，虧損收斂，加上去年底至今營收屢屢創高，反應體質調整已經初具成效。

詩肯表示，今年關稅的外在干擾因素雖然消弭，但美伊戰爭開打，若戰爭未能在短期內結束，造成的能源危機，恐引致新一波的通膨，對於民眾消費來說，恐不是好消息，此外，政府對於房市調控是否持續，也需要密切觀察，對於今年後市，仍是審慎看待。

財報 能源危機 現金股利

延伸閱讀

南寶財報／2025年全年稅後純益24.41億元、寫歷史次高 每股配息18元

和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

和泰車2025年每股賺33.93元

榮惠-KY 2025年EPS 5.68元 每股配發現金5元創歷史次高

相關新聞

詩肯財報／去年獲利4,945萬元、年減38.5% EPS 0.99元

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公布2025年財報，全年營收達22.07億元，年減3.57%，稅後純益4,945萬元，年減38.5%，每股純益（EPS）為0.99元，董事會也通過配發現金股利每股1元，以12日收盤價25.65元計算，現金殖利率為3.9%。

信驊股價攀10,495元歷史新高 大摩目標價這樣給

近來台股波幅雖然巨大，指數動輒大跌大漲，操作難度明顯大增，不過千金股族群卻相對受到買盤青睞，推升股王信驊（5274）已順利突破萬元大關，嘉澤（3533）12日也逆勢強漲，表現均相當亮眼突出。

中菲行2025年 EPS 8元、獲利年增近兩成 擬配發現金股利5.6元

中菲行（5609）國際物流2025年度集團營業額296.81億元，較去年成長2.5%；稅後淨利為11.26億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元。中菲行董事會同時通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以今日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為6.96%。董事會將另訂除息基準日辦理現金股利發放事宜。

元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

元太（8069）12日公布2025年第4季及全年財務報表；去年第4季合併營收70.16億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為11.19億元，每股純益（EPS）0.97元；全年合併營收361.16億元，全年合併歸屬於本公司稅後淨利105.15億元，每股純益9.14元；全年營收為歷史次高，營業利益與淨利都創下歷史新高紀錄；董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利5.9元，配息率為65%。

中菲行財報／去年 EPS 8元年增近兩成 配發現金股利5.6元

物流業者中菲行（5609）12日董事會通過2025年度合併財務報告。集團營收296.8億元，較去年成長2.5%；稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元，較去年增加18%，整體獲利表現穩健成長。

櫃買中心挺性別平權

櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。