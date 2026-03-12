信驊股價攀10,495元歷史新高 大摩目標價這樣給

近來台股波幅雖然巨大，指數動輒大跌大漲，操作難度明顯大增，不過千金股族群卻相對受到買盤青睞，推升股王信驊（5274）已順利突破萬元大關，嘉澤（3533）12日也逆勢強漲，表現均相當亮眼突出。

千金股族群由於普遍具有特殊利基，往往能帶來強大的獲利成長性，因此成為台股高估值的代表。隨千金股族群股價強勢上揚，墊高本益比與股價淨值比，勢將拉動其他族群比肩看齊，等同是助推行情向上的領先指標。

而12日台股雖大跌532點，不過千金股檔數卻逆勢增加至38檔，其中股王信驊股價開平走高，終場大漲440元、收10,495元，再創歷史新高，且連二日站穩萬元以上；嘉澤股價開高收高，終場大漲115元、收1,805元，攀波段高峰。

信驊由於今年將斬獲新的CSP客戶下世代應片BMC訂單，加上AI及一般型伺服器拉貨需求優於預期，因此法人圈紛紛上調該公司今年營運預測，其中營收預估年增率將近四成、每股稅後純益（EPS）年增率更達四至五成水準。

由於看好信驊營運強勁成長，因此各內外資紛紛給予「優於大盤」或「買進」等正向評等，包括永豐投顧、大和資本、摩根士丹利（大摩）及高盛證券等，目標價均超過11,000元，其中尤以大摩的12,345元居內外資最高價。

嘉澤方面，部分法人認為，由於AI需求暢旺帶動，加上新CPU插槽因針腳數增加，使平均銷售單價提升約20%，配合PCIe 6.0將導入新平台，使得今年EPS成長率將超過三成水準，因此大和資本已將目標價升至2,000元水準。