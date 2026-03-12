快訊

信驊股價攀10,495元歷史新高 大摩目標價這樣給

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

近來台股波幅雖然巨大，指數動輒大跌大漲，操作難度明顯大增，不過千金股族群卻相對受到買盤青睞，推升股王信驊（5274）已順利突破萬元大關，嘉澤（3533）12日也逆勢強漲，表現均相當亮眼突出。

千金股族群由於普遍具有特殊利基，往往能帶來強大的獲利成長性，因此成為台股高估值的代表。隨千金股族群股價強勢上揚，墊高本益比與股價淨值比，勢將拉動其他族群比肩看齊，等同是助推行情向上的領先指標。

而12日台股雖大跌532點，不過千金股檔數卻逆勢增加至38檔，其中股王信驊股價開平走高，終場大漲440元、收10,495元，再創歷史新高，且連二日站穩萬元以上；嘉澤股價開高收高，終場大漲115元、收1,805元，攀波段高峰。

信驊由於今年將斬獲新的CSP客戶下世代應片BMC訂單，加上AI及一般型伺服器拉貨需求優於預期，因此法人圈紛紛上調該公司今年營運預測，其中營收預估年增率將近四成、每股稅後純益（EPS）年增率更達四至五成水準。

由於看好信驊營運強勁成長，因此各內外資紛紛給予「優於大盤」或「買進」等正向評等，包括永豐投顧、大和資本、摩根士丹利（大摩）及高盛證券等，目標價均超過11,000元，其中尤以大摩的12,345元居內外資最高價。

嘉澤方面，部分法人認為，由於AI需求暢旺帶動，加上新CPU插槽因針腳數增加，使平均銷售單價提升約20%，配合PCIe 6.0將導入新平台，使得今年EPS成長率將超過三成水準，因此大和資本已將目標價升至2,000元水準。

相關新聞

詩肯財報／去年獲利4,945萬元、年減38.5% EPS 0.99元

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公布2025年財報，全年營收達22.07億元，年減3.57%，稅後純益4,945萬元，年減38.5%，每股純益（EPS）為0.99元，董事會也通過配發現金股利每股1元，以12日收盤價25.65元計算，現金殖利率為3.9%。

信驊股價攀10,495元歷史新高 大摩目標價這樣給

中菲行2025年 EPS 8元、獲利年增近兩成 擬配發現金股利5.6元

中菲行（5609）國際物流2025年度集團營業額296.81億元，較去年成長2.5%；稅後淨利為11.26億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元。中菲行董事會同時通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以今日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為6.96%。董事會將另訂除息基準日辦理現金股利發放事宜。

元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

元太（8069）12日公布2025年第4季及全年財務報表；去年第4季合併營收70.16億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為11.19億元，每股純益（EPS）0.97元；全年合併營收361.16億元，全年合併歸屬於本公司稅後淨利105.15億元，每股純益9.14元；全年營收為歷史次高，營業利益與淨利都創下歷史新高紀錄；董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利5.9元，配息率為65%。

中菲行財報／去年 EPS 8元年增近兩成 配發現金股利5.6元

物流業者中菲行（5609）12日董事會通過2025年度合併財務報告。集團營收296.8億元，較去年成長2.5%；稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元，較去年增加18%，整體獲利表現穩健成長。

櫃買中心挺性別平權

櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

