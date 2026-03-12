快訊

中菲行2025年 EPS 8元、獲利年增近兩成 擬配發現金股利5.6元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
中菲行董事長錢文君表示，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。記者邱馨儀／攝影
中菲行董事長錢文君表示，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。記者邱馨儀／攝影

中菲行（5609）國際物流2025年度集團營業額296.81億元，較去年成長2.5%；稅後淨利為11.26億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元。中菲行董事會同時通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以今日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為6.96%。董事會將另訂除息基準日辦理現金股利發放事宜。

中菲行表示，在2025年充滿挑戰的市場環境下，集團空、海運貨運量仍較去年成長近兩成，帶動整體獲利同步成長近兩成。除持續提升營運與獲利能力外，中菲行亦長期重視客戶品質，嚴謹篩選優質客戶並落實應收帳款管理，以穩健的財務管理維持優質財務結構。截至2025年12月底，公司流動比率達2.58，明顯優於同業一般水準，展現優異的流動性與償債能力；固定資產僅占股東權益（淨值）8.5%，充分體現輕資產物流服務業的靈活與彈性；負債總額占總資產比率為36.1%，顯示公司財務結構穩健且健康。

中菲行董事長錢文君表示，儘管2025年全球供應鏈環境充滿挑戰，但在公司持續深化全球客戶合作關係並深耕全球供應鏈服務的基礎上，集團空、海運貨運量仍維持近兩成成長，帶動整體獲利穩健提升。她指出，展望2026年，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。

中菲行2025年 EPS 8元、獲利年增近兩成 擬配發現金股利5.6元

中菲行（5609）國際物流2025年度集團營業額296.81億元，較去年成長2.5%；稅後淨利為11.26億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元。中菲行董事會同時通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以今日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為6.96%。董事會將另訂除息基準日辦理現金股利發放事宜。

元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

元太（8069）12日公布2025年第4季及全年財務報表；去年第4季合併營收70.16億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為11.19億元，每股純益（EPS）0.97元；全年合併營收361.16億元，全年合併歸屬於本公司稅後淨利105.15億元，每股純益9.14元；全年營收為歷史次高，營業利益與淨利都創下歷史新高紀錄；董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利5.9元，配息率為65%。

中菲行財報／去年 EPS 8元年增近兩成 配發現金股利5.6元

物流業者中菲行（5609）12日董事會通過2025年度合併財務報告。集團營收296.8億元，較去年成長2.5%；稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元，較去年增加18%，整體獲利表現穩健成長。

櫃買中心挺性別平權

櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

陽信銀2026年前二月每股稅前盈餘0.298元

陽信銀行自結資料顯示，今年前二月累計稅前盈餘12.02億元，每股稅前盈餘0.298元。

製藥廠健亞、易威12日停牌

兩家製藥廠健亞和易威昨（11）日晚間公告，將於今日雙雙停牌，市場解讀，雙方可能有合併計劃結盟對抗強生強勢入股。

