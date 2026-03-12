中菲行2025年 EPS 8元、獲利年增近兩成 擬配發現金股利5.6元

中菲行（5609）國際物流2025年度集團營業額296.81億元，較去年成長2.5%；稅後淨利為11.26億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元。中菲行董事會同時通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以今日收盤價80.5元計算，現金殖利率約為6.96%。董事會將另訂除息基準日辦理現金股利發放事宜。

中菲行表示，在2025年充滿挑戰的市場環境下，集團空、海運貨運量仍較去年成長近兩成，帶動整體獲利同步成長近兩成。除持續提升營運與獲利能力外，中菲行亦長期重視客戶品質，嚴謹篩選優質客戶並落實應收帳款管理，以穩健的財務管理維持優質財務結構。截至2025年12月底，公司流動比率達2.58，明顯優於同業一般水準，展現優異的流動性與償債能力；固定資產僅占股東權益（淨值）8.5%，充分體現輕資產物流服務業的靈活與彈性；負債總額占總資產比率為36.1%，顯示公司財務結構穩健且健康。

中菲行董事長錢文君表示，儘管2025年全球供應鏈環境充滿挑戰，但在公司持續深化全球客戶合作關係並深耕全球供應鏈服務的基礎上，集團空、海運貨運量仍維持近兩成成長，帶動整體獲利穩健提升。她指出，展望2026年，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。