元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元太（8069）12日公布2025年第4季及全年財務報表；去年第4季合併營收70.16億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為11.19億元，每股純益EPS）0.97元；全年合併營收361.16億元，全年合併歸屬於本公司稅後淨利105.15億元，每股純益9.14元；全年營收為歷史次高，營業利益與淨利都創下歷史新高紀錄；董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利5.9元，配息率為65%。

元太去年營運持續成長，電子紙在消費性電子、智慧零售與商用顯示等應用領域的滲透率穩步提升，營運結構由過去以單一應用為主，逐步發展為跨市場、跨應用的多元成長模式。隨著產品組合優化、製程效率提升及成本管理持續改善，公司整體營運體質愈趨成熟。

在營運獲利穩定成長與資金運用良好的帶動下，元太在去年第3季總資產已突破1,000億元，去年全年獲利首度超過100億元，顯示財務結構穩健，並具備支持未來策略投資與長期成長的能力，為未來產能擴充、技術研發與新應用市場拓展提供穩固基礎。

隨著人工智慧（AI）快速發展，能源需求正成為全球科技產業的重要挑戰。市場研究指出，AI相關運算與基礎設施的電力需求正以約15%的年複合成長率持續增加，預估以2025年用電量與2030年相比，全球AI新增電力需求將增加約4,690億度電（469 TWh），相當於德國一整年的用電量，換算下來，等同將花費超過700億美金的商用電費。然而，在AI產業鏈中，與人類互動最頻繁的終端顯示設備，其能源效率卻長期被忽視。

董事長李政昊表示， 「AI的競賽已不只是算力的競賽，更是能源效率的競賽。」，「在AI與數位服務持續擴張的時代，顯示設備不再只是資訊呈現工具，而正逐漸成為支撐AI運作的重要節能基礎設施。當AI對電力需求持續增加，提升終端顯示設備的能源效率，是降低整體能源負擔最直接且最具成本效益的方式之一。電子紙顯示器以極低功耗的特性，能有效釋放更多能源資源，支撐AI運算與數位服務的持續發展。」

在AI與數位服務持續發展的背景下，電子紙以超低功耗、長時間可視、並可大規模部建的特性，正逐漸成為AI時代最具能源效率的顯示技術。元太強調，將持續推動電子紙在智慧零售、交通資訊、企業數位化與城市應用等領域的發展，並與全球生態圈夥伴合作，擴大電子紙在AI時代的節能價值。

元太財報／去年獲利突破百億、每股純益9.14元 擬配現金股利5.9元

