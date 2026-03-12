營運成長具想像空間 法人大幅調高這檔 CPO 供應鏈獲利預估及目標價

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

波若威（3163）隨人工智慧（AI）及雲端應用驅動光通訊規格升級，法人看好未來營運成長具想像空間，加上與國內外半導體業者在CPO製程具合作關係，有助評價向上提升，大幅調高今年獲利預估、本益比及目標價。

就產業趨勢來看，壽險金控旗下投顧法人分析，全球AI伺服器市場規模預估2025至2034年年複合成長率約27.6%，主要動能來自AI應用需求增加、雲端及邊緣運算演進，加上大數據分析且具成本效益解決方案的結合，帶動AI伺服器廣泛使用。

法人進一步指出，受惠AI、雲端運算及超大規模資料中心對高頻寬、低延遲資料傳輸及低能耗需求提升所，CPO產業同步水漲船高，預估整體市場規模2025至2032年年複合成長率約26.53%。

波若威CPO產品布局聚焦於光纖配線盒、External Laser Source搭配的FAU及應用於CPO Switch內部Optical Engine的FAU，若上游晶片與封測環節順利進行，預計2026下半年開始量產相關產品。

目前包括輝達、博通、邁威爾、思科等國際大廠都積極發展CPO，法人預計波若威今年開始出貨Scale out Switch，而Scale up規模將會較Scale out大十倍以上，放量時程可能落在2027年下半年至2028年上半年。

波若威目前在菲律賓及廣東中山都有廠房，擴產及生產主力由公司負責，但為尋求最大彈性以滿足客戶需求，委外代工亦是選項之一，因應強勁需求，預計持續在菲律賓廠進行擴產， 以廠房樓地板面積計算，今年產能規畫擴充2至3倍。

