快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

中菲行財報／去年 EPS 8元年增近兩成 配發現金股利5.6元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中菲行董事長錢文君表示，在全球供應鏈與國際貿易環境持續變動的情況下，中菲行將持續強化全球服務網絡與數位化能力，並把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。中菲行提供
中菲行董事長錢文君表示，在全球供應鏈與國際貿易環境持續變動的情況下，中菲行將持續強化全球服務網絡與數位化能力，並把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。中菲行提供

物流業者中菲行（5609）12日董事會通過2025年度合併財務報告。集團營收296.8億元，較去年成長2.5%；稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元，較去年增加18%，整體獲利表現穩健成長。

中菲行一直亞洲最有競爭力航空物流業者，今日董事會也通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以今日平盤價格78.8元計算，現金殖利率約為7.1%。董事會將另訂除息基準日辦理現金股利發放事宜。

中菲行董事長錢文君表示，儘管2025年全球供應鏈環境充滿挑戰，但在公司持續深化全球客戶合作關係並深耕全球供應鏈服務的基礎上，集團空、海運貨運量仍維持近兩成成長，帶動整體獲利穩健提升。展望2026年，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。

錢文君進一步指出，在全球供應鏈與國際貿易環境持續變動的情況下，中菲行將持續強化全球服務網絡與數位化能力，深化跨區域資源整合，協助客戶提升供應鏈韌性與營運效率，並把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。

在2025年充滿挑戰的市場環境下，集團空、海運貨運量仍較去年成長近兩成，帶動整體獲利同步成長近兩成。除持續提升營運與獲利能力外，中菲行亦長期重視客戶品質，嚴謹篩選優質客戶並落實應收帳款管理，以穩健的財務管理維持優質財務結構。

截至2025年12月底，公司流動比率達2.58，明顯優於同業一般水準，展現優異的流動性與償債能力；固定資產僅占股東權益（淨值）8.5%，充分體現輕資產物流服務業的靈活與彈性；負債總額占總資產比率為36.1%，顯示公司財務結構穩健且健康。

近期美國法院對部分IEEPA關稅措施的裁定，為部分企業帶來潛在的關稅退款機會。隨著相關退款機制預計可能於今年第二季啟動，企業需透過ACE系統進行申請與作業管理。中菲行將持續協助客戶掌握政策進展與申請流程，協助企業有效管理供應鏈與貿易成本。

中菲行 現金股利

延伸閱讀

互盛財報／去年每股賺3.05元 配發現金股利2.7元

長榮航太財報／2025年獲利創新高EPS 5.46元、每股配發現金股利5元

崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

鴻名去年每股純益0.33元 大方配息0.6 元

相關新聞

中菲行財報／去年 EPS 8元年增近兩成 配發現金股利5.6元

物流業者中菲行（5609）12日董事會通過2025年度合併財務報告。集團營收296.8億元，較去年成長2.5%；稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元，較去年增加18%，整體獲利表現穩健成長。

櫃買中心挺性別平權

櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

陽信銀2026年前二月每股稅前盈餘0.298元

陽信銀行自結資料顯示，今年前二月累計稅前盈餘12.02億元，每股稅前盈餘0.298元。

製藥廠健亞、易威12日停牌

兩家製藥廠健亞和易威昨（11）日晚間公告，將於今日雙雙停牌，市場解讀，雙方可能有合併計劃結盟對抗強生強勢入股。

新麥2025年EPS 12.54元 派8.5元現金

新麥（1580）昨（11）日公布2025年財報，去年全年營收48.7億元，年增1％，稅後純益6.2億元，年減0.8%，歷史次高，每股稅後純益（EPS）12.54元。

旺矽2025年EPS 33.49元 2026年續強

半導體測試介面廠旺矽（6223）受惠AI、HPC相關高階探針卡訂單強勁，昨（11）日公布去年稅後純益31.77億元，年增38.07%，每股純益33.49元，創新高。法人看好，旺矽2026年將呈逐季成長態勢，MEMS探針卡（MEMS Probe Card）產能持續倍增，全年獲利締造新猷可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。