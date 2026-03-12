中菲行財報／去年 EPS 8元年增近兩成 配發現金股利5.6元

物流業者中菲行（5609）12日董事會通過2025年度合併財務報告。集團營收296.8億元，較去年成長2.5%；稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股盈餘（EPS）為8.00元，較去年增加18%，整體獲利表現穩健成長。

中菲行一直亞洲最有競爭力航空物流業者，今日董事會也通過盈餘分配議案，決議每股配發現金股利5.6元，配息率達七成。以今日平盤價格78.8元計算，現金殖利率約為7.1%。董事會將另訂除息基準日辦理現金股利發放事宜。

中菲行董事長錢文君表示，儘管2025年全球供應鏈環境充滿挑戰，但在公司持續深化全球客戶合作關係並深耕全球供應鏈服務的基礎上，集團空、海運貨運量仍維持近兩成成長，帶動整體獲利穩健提升。展望2026年，全球物流市場仍存在多項不確定因素，包括中東地區局勢發展以及各國貿易政策與關稅措施調整，都可能持續影響全球供應鏈運作。

錢文君進一步指出，在全球供應鏈與國際貿易環境持續變動的情況下，中菲行將持續強化全球服務網絡與數位化能力，深化跨區域資源整合，協助客戶提升供應鏈韌性與營運效率，並把握全球貿易結構調整所帶來的長期機會。

在2025年充滿挑戰的市場環境下，集團空、海運貨運量仍較去年成長近兩成，帶動整體獲利同步成長近兩成。除持續提升營運與獲利能力外，中菲行亦長期重視客戶品質，嚴謹篩選優質客戶並落實應收帳款管理，以穩健的財務管理維持優質財務結構。

截至2025年12月底，公司流動比率達2.58，明顯優於同業一般水準，展現優異的流動性與償債能力；固定資產僅占股東權益（淨值）8.5%，充分體現輕資產物流服務業的靈活與彈性；負債總額占總資產比率為36.1%，顯示公司財務結構穩健且健康。

近期美國法院對部分IEEPA關稅措施的裁定，為部分企業帶來潛在的關稅退款機會。隨著相關退款機制預計可能於今年第二季啟動，企業需透過ACE系統進行申請與作業管理。中菲行將持續協助客戶掌握政策進展與申請流程，協助企業有效管理供應鏈與貿易成本。