米斯特財報／去年每股賺2.35元 配發現金股利2.28元

米斯特（2941）11日公布 114 年度財報，全年營收達新台幣9.27億元，年增12.71%，創下歷史新高。在獲利表現方面，營業利益為4,334.6萬元，稅後純益為3,623.3萬元，每股純益（EPS）為2.35元。同時，董事會也通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利新台幣2.28元，配息率97.02%，以11日收盤價計算，現金殖利率為5.78%。

董事長林瑞豪表示，去年仍屬積極布局與擴張期，短期獲利表現受新品牌導入與新門市展店投入成本影響，初期資本支出與固定費用已先行認列，導致獲利被壓縮，然而從去年營收規模持續創高來看，顯示展店策略方向正確，多品牌布局與「Life8 SELECT」複合大店升級效益，將成為穩定獲利支撐，為後續營運槓桿放大奠定基礎。

林瑞豪進一步指出，服飾非單一規格品，為突破單一品牌客群成長天花板與流行喜好多元化趨勢，米斯特持續推動Life8轉型為「Life8 SELECT」大型選品店，深度整合旗下WILDMEET、ALL WEARS…等品牌。透過涵蓋男裝、女裝、運動機能與戶外休閒…等的一站式購足體驗，不僅能大幅延長消費者在店內的停留時間，促進跨品牌交叉銷售，更有助於提升門市坪效與客單價、優化庫存周轉及整體商品組合結構，強化實體通路競爭力。

此外，在韓流文化持續於亞洲與台灣市場盛行下，從音樂、影視到穿搭風格均對年輕消費族群產生高度影響，中價位韓系選品市場需求明顯提升。看準韓流文化在台灣年輕世代與高消費力族群中深厚的影響力，韓系選品品牌「NONSPACE」已成為米斯特搶佔市場、提升整體利潤率的關鍵新引擎。NONSPACE精準切入中價位韓系市場，全台展店進度持續，台中中友店已順利開幕，目前達成北部5家、中部1家的版圖；預計3月進軍台南再開2家，至4月全台將擁有9家門市，朝向總店數20家的目標大幅邁進。

同時，米斯特也宣布取得韓國潮流品牌「NOMANUAL」的台灣獨家代理權，預計將於指標性商場設立正規專櫃，進一步鞏固集團在韓流時尚的領導地位。米斯特表示，未來5年，台灣仍有數十座大型百貨商場陸續登場，顯示台灣服飾市場仍有增長潛力。公司持續投入多元化的品牌與近百家通路數，將致力成為台灣最具競爭力的時尚與服飾產業領導者。