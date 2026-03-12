快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

聽新聞
0:00 / 0:00

中美晶盤中跌逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
中美晶董事長徐秀蘭。圖／本報系資料照
中美晶董事長徐秀蘭。圖／本報系資料照

中美晶（5483）於11日召開法說會，董事長徐秀蘭為該公司當前的市值抱屈，不過12日其股價盤中仍跌逾半根停板。

目前中美晶旗下轉投資除了環球晶（6488），還有宏捷科（8086）、台特化、朋程（8255）、盛達電業（3027）等小金雞，徐秀蘭表示，依照9日的股價，若將這些轉投資企業的市值，以中美晶對其持股比率來計算，合計隱含估值可達1,185億元，對應預估的中美晶股價應為185元。

但對比前述轉投資企業合計隱含估值，中美晶9日的市值僅676.49億元，折價幅度達42.9％。中美晶昨日收盤價為115.5元。

中美晶去年合併營收為781.71億元，年減1.9％，全年毛利率降為25％，年減5.5個百分點，淨利為92.82億元，年減二成，每股純益為6.71元。

董事長 朋程 每股純益 中美晶

延伸閱讀

法說會展望不佳 環球晶盤中股價重挫

偉詮電財報佳 開盤漲半根停板

中美晶強攻太空商機

環球晶法說會／董座：近兩季為矽晶圓價格底部 急單正陸續湧現

相關新聞

櫃買中心挺性別平權

櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

陽信銀2026年前二月每股稅前盈餘0.298元

陽信銀行自結資料顯示，今年前二月累計稅前盈餘12.02億元，每股稅前盈餘0.298元。

製藥廠健亞、易威12日停牌

兩家製藥廠健亞和易威昨（11）日晚間公告，將於今日雙雙停牌，市場解讀，雙方可能有合併計劃結盟對抗強生強勢入股。

新麥2025年EPS 12.54元 派8.5元現金

新麥（1580）昨（11）日公布2025年財報，去年全年營收48.7億元，年增1％，稅後純益6.2億元，年減0.8%，歷史次高，每股稅後純益（EPS）12.54元。

旺矽2025年EPS 33.49元 2026年續強

半導體測試介面廠旺矽（6223）受惠AI、HPC相關高階探針卡訂單強勁，昨（11）日公布去年稅後純益31.77億元，年增38.07%，每股純益33.49元，創新高。法人看好，旺矽2026年將呈逐季成長態勢，MEMS探針卡（MEMS Probe Card）產能持續倍增，全年獲利締造新猷可期。

臺慶科2025年EPS 10.26元 迎轉單

電感廠臺慶科（3357）昨（11）日公告2025年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好，臺慶科今年車用、AI雙動能續旺，伴隨漲價及後續轉單效應，業績有望逐季走高，營收、獲利同步挑戰新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。