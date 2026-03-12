中美晶盤中跌逾半根停板

中美晶（5483）於11日召開法說會，董事長徐秀蘭為該公司當前的市值抱屈，不過12日其股價盤中仍跌逾半根停板。

目前中美晶旗下轉投資除了環球晶（6488），還有宏捷科（8086）、台特化、朋程（8255）、盛達電業（3027）等小金雞，徐秀蘭表示，依照9日的股價，若將這些轉投資企業的市值，以中美晶對其持股比率來計算，合計隱含估值可達1,185億元，對應預估的中美晶股價應為185元。

但對比前述轉投資企業合計隱含估值，中美晶9日的市值僅676.49億元，折價幅度達42.9％。中美晶昨日收盤價為115.5元。

中美晶去年合併營收為781.71億元，年減1.9％，全年毛利率降為25％，年減5.5個百分點，淨利為92.82億元，年減二成，每股純益為6.71元。