陽信銀2026年前二月每股稅前盈餘0.298元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行自結資料顯示，今年前二月累計稅前盈餘12.02億元，每股稅前盈餘0.298元。

2月份雖受農曆春節工作天數較少影響，單月稅前盈餘仍達5.27億元，較去年同期成長23%，展現穩定獲利動能。

陽信銀行截至2月底總資產達8,335億元，淨值達572億元，分別較去年同期成長8%、12%，營運規模穩健成長。

另外，該行逾放比為0%、備抵呆帳覆蓋率104,042.68%，資產品質顯著優於同業平均。

為滿足客戶多元資產配置，陽信銀推出「美元長天期優利定存」專案，即日起至4月30日止，以新資金辦理美元定存，可享優惠利率3.88%，單筆起存額為1萬美元，上限500萬美元，客戶可透過臨櫃、網路銀行或行動網銀等方式辦理，詳情可洽陽信銀各分行。

因應數位轉型與旅遊熱潮，陽信銀推出「iSunny數位存款帳戶」新戶獨享活動，即日起至8月31日止，首次開戶並使用行動網銀App或個人網銀完成單筆等值新台幣5,000元（含）以上之不限幣別換匯交易，即可獲贈「日本eSIM一組」，活動詳情以陽信官網公告為準。

