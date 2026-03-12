聽新聞
製藥廠健亞、易威12日停牌

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

兩家製藥廠健亞（4130）和易威（1799）昨（11）日晚間公告，將於今日雙雙停牌，市場解讀，雙方可能有合併計劃結盟對抗強生（4747）強勢入股。

強生近日公告指出，將加碼2.5億以內買進健亞股票，強生目前已累積持有健亞股權達17.71％。強生指出，對於健亞由長期投資轉為併購行動，未來將以公司多年來穩健的經營績效為後盾，將健亞納入未來營運長期成長的拼圖。市場傳出，為抵制強生的強勢進駐健亞，取得經營權，健亞和強生昨日雙雙停牌，市場認為，若雙方合併，加上生達（1720）等白衣騎士的股份，也有可能超越強生，獲得國發基金的支持成功反撲，將成生技業經營權大戰的經典之作。

健亞近年來因經營團隊持股過低，幾次成為外界「搶親」的標的，在強生之前，去年另一家藥廠健喬（4114）也曾公開宣布以每股24元非合意公開收購健亞，但後來並未成功，接著健亞又遇到強生攜手電子廠耀勝（3207）強勢入侵，為此，健亞辦理現增發行2.3萬張股票、每股溢價28元對抗，並取得生達等白衣騎士認購，初估以生達持有5.95％加計其他製藥業者，合作計持股應有一成。

櫃買中心挺性別平權

櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

陽信銀2026年前二月每股稅前盈餘0.298元

陽信銀行自結資料顯示，今年前二月累計稅前盈餘12.02億元，每股稅前盈餘0.298元。

新麥2025年EPS 12.54元 派8.5元現金

新麥（1580）昨（11）日公布2025年財報，去年全年營收48.7億元，年增1％，稅後純益6.2億元，年減0.8%，歷史次高，每股稅後純益（EPS）12.54元。

旺矽2025年EPS 33.49元 2026年續強

半導體測試介面廠旺矽（6223）受惠AI、HPC相關高階探針卡訂單強勁，昨（11）日公布去年稅後純益31.77億元，年增38.07%，每股純益33.49元，創新高。法人看好，旺矽2026年將呈逐季成長態勢，MEMS探針卡（MEMS Probe Card）產能持續倍增，全年獲利締造新猷可期。

臺慶科2025年EPS 10.26元 迎轉單

電感廠臺慶科（3357）昨（11）日公告2025年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好，臺慶科今年車用、AI雙動能續旺，伴隨漲價及後續轉單效應，業績有望逐季走高，營收、獲利同步挑戰新高。

