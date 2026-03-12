製藥廠健亞、易威12日停牌

兩家製藥廠健亞（4130）和易威（1799）昨（11）日晚間公告，將於今日雙雙停牌，市場解讀，雙方可能有合併計劃結盟對抗強生（4747）強勢入股。

強生近日公告指出，將加碼2.5億以內買進健亞股票，強生目前已累積持有健亞股權達17.71％。強生指出，對於健亞由長期投資轉為併購行動，未來將以公司多年來穩健的經營績效為後盾，將健亞納入未來營運長期成長的拼圖。市場傳出，為抵制強生的強勢進駐健亞，取得經營權，健亞和強生昨日雙雙停牌，市場認為，若雙方合併，加上生達（1720）等白衣騎士的股份，也有可能超越強生，獲得國發基金的支持成功反撲，將成生技業經營權大戰的經典之作。

健亞近年來因經營團隊持股過低，幾次成為外界「搶親」的標的，在強生之前，去年另一家藥廠健喬（4114）也曾公開宣布以每股24元非合意公開收購健亞，但後來並未成功，接著健亞又遇到強生攜手電子廠耀勝（3207）強勢入侵，為此，健亞辦理現增發行2.3萬張股票、每股溢價28元對抗，並取得生達等白衣騎士認購，初估以生達持有5.95％加計其他製藥業者，合作計持股應有一成。