董座徐秀蘭為中美晶市值抱屈 「股價應為185元」

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
中美晶（5483）11日與旗下環球晶（6488）共同召開法說會，徐秀蘭身兼兩家公司董座，她為中美晶當前的市值抱屈，以其對各轉投資企業的持股比率來計算隱含估值，再兩相對照，折價幅度達42.9％。

目前中美晶旗下轉投資除了環球晶，還有宏捷科、台特化、朋程、盛達電業等小金雞，徐秀蘭表示，依照9日的股價，若將這些轉投資企業的市值，以中美晶對其持股比率來計算，合計隱含估值可達1,185億元，對應預估的中美晶股價應為185元。

但前述轉投資企業合計隱含估值，對照中美晶9日的市值僅676.49億元，折價幅度達42.9％。中美晶今日收盤價為115.5元。

中美晶去年合併營收為781.71億元，年減1.9％，全年毛利率降為25％，年減5.5個百分點，淨利為92.82億元，年減二成，每股純益為6.71元。該公司去年度現金股利共為3.5元，盈餘配發率為52.2％。

現金股利 每股純益 徐秀蘭 中美晶

臺慶科財報／去年EPS 10.26元 2026年營收有望逐季走高

電感廠臺慶科（3357）11日公告2025年營運成果，全年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好臺慶科今年在車用、AI雙動能續旺下，還有漲價及後續轉單效應，2026年營收有望呈現逐季走高的態勢，達雙位數成長，營收、獲利再戰新高紀錄。

優群法說會／今年兩位數成長再創新高 DDR5 DIMM等兩大部門業績爆發

連接器廠優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

倍利科上市前競拍底價678.26元 暫定承銷價780元

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商、倍利科（7822）配合上市前公開承銷作業，將對外進行競價拍賣2,804張，競拍底價678.26元，最高得標張數為350張，暫定每股承銷價780元。競拍時間自3月13日至17日，並於3月19日開標；3月18日至20日辦理公開申購，3月24日抽籤，預計3月30日正式掛牌上市。

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

