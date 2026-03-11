董座徐秀蘭為中美晶市值抱屈 「股價應為185元」

中美晶（5483）11日與旗下環球晶（6488）共同召開法說會，徐秀蘭身兼兩家公司董座，她為中美晶當前的市值抱屈，以其對各轉投資企業的持股比率來計算隱含估值，再兩相對照，折價幅度達42.9％。

目前中美晶旗下轉投資除了環球晶，還有宏捷科、台特化、朋程、盛達電業等小金雞，徐秀蘭表示，依照9日的股價，若將這些轉投資企業的市值，以中美晶對其持股比率來計算，合計隱含估值可達1,185億元，對應預估的中美晶股價應為185元。

但前述轉投資企業合計隱含估值，對照中美晶9日的市值僅676.49億元，折價幅度達42.9％。中美晶今日收盤價為115.5元。

中美晶去年合併營收為781.71億元，年減1.9％，全年毛利率降為25％，年減5.5個百分點，淨利為92.82億元，年減二成，每股純益為6.71元。該公司去年度現金股利共為3.5元，盈餘配發率為52.2％。