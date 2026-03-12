聽新聞
臺慶科2025年EPS 10.26元 迎轉單
電感廠臺慶科（3357）昨（11）日公告2025年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好，臺慶科今年車用、AI雙動能續旺，伴隨漲價及後續轉單效應，業績有望逐季走高，營收、獲利同步挑戰新高。
臺慶科去年第4季稅後純益2.56億元，與前一季2.58億元幾乎持平，年增5.8%，每股純益2.42元。
現階段產業環境對臺慶科有利。業界分析，今年日系電感大廠3月上旬針對代理商、ODM客戶同步調漲電感價格，等同現貨價、合約價同步調漲，調漲品項涵蓋磁珠、功率電感、RF電感，漲幅高達三位數以上，有利臺慶科跟上漲價效益，還可能迎來轉單潮。
另外，臺慶科去年AI比重約10%，產品包含一體成型電感、高效能功率電感等，隨著今年下半年輝達Rubin新平台，以及各大廠ASIC晶片陸續量產，AI貢獻將加速放大，估計今年AI營收比重將攀升至14%。
