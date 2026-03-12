聽新聞
0:00 / 0:00

新麥2025年EPS 12.54元 派8.5元現金

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

新麥（1580）昨（11）日公布2025年財報，去年全年營收48.7億元，年增1％，稅後純益6.2億元，年減0.8%，歷史次高，每股稅後純益（EPS）12.54元。

新麥董事會同步通過擬配發現金股利8.5元，配發率達67.7%，若以昨日股價132.5元概算，現金殖利率6.4%。

近年以來，新麥受到中國大陸烘焙市場持續低迷、美國關稅政策等因素影響營運，為分散市場風險，新麥去年開始強化海外地區布局，尤其以大陸以外的亞洲市場為主要成長動力。

新麥營收比重中，大陸占約六成，仍是最重要市場。大陸整體烘焙市場門市新開店家數仍舊持續低迷，大眾消費下行與市場兩極分化為目前趨勢，市場兩極分化則是頭部品牌萎縮與新興品牌突圍，新麥將根據這些市場特性，部署區域差異策略，確保競爭力。

為分散市場區域風險，新麥董事會去年已通過哈薩克斯坦設立子公司，輻射中亞國家，以及看好東南亞發展潛力，通過泰國租地建廠，朝向全面性亞洲布局邁進。

東南亞 現金股利 大陸

延伸閱讀

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

鮮活2025年EPS 11.19元 拓展通路

欣新網去年每股純益3.63元 將配發股利2元

昱臺國際財報／EPS 2.23元 擬配息1.7元、配發率76%

相關新聞

櫃買中心挺性別平權

櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

陽信銀2026年前二月每股稅前盈餘0.298元

陽信銀行自結資料顯示，今年前二月累計稅前盈餘12.02億元，每股稅前盈餘0.298元。

製藥廠健亞、易威12日停牌

兩家製藥廠健亞和易威昨（11）日晚間公告，將於今日雙雙停牌，市場解讀，雙方可能有合併計劃結盟對抗強生強勢入股。

新麥2025年EPS 12.54元 派8.5元現金

新麥（1580）昨（11）日公布2025年財報，去年全年營收48.7億元，年增1％，稅後純益6.2億元，年減0.8%，歷史次高，每股稅後純益（EPS）12.54元。

旺矽2025年EPS 33.49元 2026年續強

半導體測試介面廠旺矽（6223）受惠AI、HPC相關高階探針卡訂單強勁，昨（11）日公布去年稅後純益31.77億元，年增38.07%，每股純益33.49元，創新高。法人看好，旺矽2026年將呈逐季成長態勢，MEMS探針卡（MEMS Probe Card）產能持續倍增，全年獲利締造新猷可期。

臺慶科2025年EPS 10.26元 迎轉單

電感廠臺慶科（3357）昨（11）日公告2025年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好，臺慶科今年車用、AI雙動能續旺，伴隨漲價及後續轉單效應，業績有望逐季走高，營收、獲利同步挑戰新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。