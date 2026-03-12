新麥2025年EPS 12.54元 派8.5元現金

新麥（1580）昨（11）日公布2025年財報，去年全年營收48.7億元，年增1％，稅後純益6.2億元，年減0.8%，歷史次高，每股稅後純益（EPS）12.54元。

新麥董事會同步通過擬配發現金股利8.5元，配發率達67.7%，若以昨日股價132.5元概算，現金殖利率6.4%。

近年以來，新麥受到中國大陸烘焙市場持續低迷、美國關稅政策等因素影響營運，為分散市場風險，新麥去年開始強化海外地區布局，尤其以大陸以外的亞洲市場為主要成長動力。

新麥營收比重中，大陸占約六成，仍是最重要市場。大陸整體烘焙市場門市新開店家數仍舊持續低迷，大眾消費下行與市場兩極分化為目前趨勢，市場兩極分化則是頭部品牌萎縮與新興品牌突圍，新麥將根據這些市場特性，部署區域差異策略，確保競爭力。

為分散市場區域風險，新麥董事會去年已通過哈薩克斯坦設立子公司，輻射中亞國家，以及看好東南亞發展潛力，通過泰國租地建廠，朝向全面性亞洲布局邁進。