優群2026年營收估增兩位數

櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

2026-03-12 04:18