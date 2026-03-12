聽新聞
優群2026年營收估增兩位數
優群（3217）昨（11）日舉行法說會，總經理劉興義表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，沖壓件（Metal Bar）將成長30%。
另外，雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google，可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。
優群2025年營收比重為：SO-DIMM占36%、M.2占27%、Long-DIMM占11%、Type C占10%、沖壓件8%、其他8%。
在Long-DIMM與R-DIMM方面，他說，預計將有倍數增長，2025年在伺服器客戶方面取得顯著成果，Long-DIMM銷售金額增長達35%。
