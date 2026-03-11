全體上櫃公司2月營收年增9% 累計營收年增17%

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司879家（含KY公司30家）皆已於3月10日以前完成2026年2月營收申報作業。

上櫃公司2月營收公告資料顯示，2月份全體上櫃公司營收總計2,442億元，較2025年同期成長194億元（9%），營收成長公司共401家，衰退公司共474家，營收持平公司共4家。另累計至2月全體上櫃公司營收總計5,303億元，較2025年同期成長758億元（17%），其中營收成長公司共525家，衰退公司共352家，營收持平公司共2家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司2月份營收較2025年同期成長之主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業。經瞭解，半導體業、電腦及周邊設備業受惠於記憶體市場需求增加，其他電子業受惠於AI伺服器散熱需求、半導體建廠及貴金屬價格上漲等，致本月較2025年同月營收成長；另當月營收衰退之主要產業為電子通路業、建材營造及鋼鐵工業，電子通路業及鋼鐵工業因本月適逢農曆春節假期出貨量減少，建材營造係依建案完工交屋進度認列收入，致本月較2025年同月營收衰退。

全體上櫃公司累計至2025年2月營收成長之主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業，其累計營收成長原因同前所述；另累計營收衰退之主要產業為電子通路業、建材營造及運動休閒，電子通路業及運動休閒主係特定公司受客戶下單時程影響，建材營造累計營收衰退原因同前所述。

櫃買中心表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs）。