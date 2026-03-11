快訊

北部地區大誤點！台鐵平交道連兩起撞擊事故 列車動態「一片紅」

玩大怒神嘔吐送醫亡…家屬求償千萬判免賠 六福村回應曝光

獨／曾去過張國榮房間 辛曉琪回憶兩人相處細節「完全不擺架子」

聽新聞
0:00 / 0:00

騰雲財報／2025年每股賺7.08元 續創新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

智慧商務全方位解決方案服務商騰雲科技（6870）11日召開董事會，通過2025年度財務報告。2025全年合併營收8.04億元，年增20.3%。受惠於新產業市場擴張、組織優化及導入AI提升營運效能，營業利益逾1.92億元，年增54.6%，全年稅後淨利1.69億元，年增49.2%、每股純益7.08元，續創歷史新高。

分析2025年騰雲成長動能，騰雲在海內外市場拓展皆大有斬獲，除了為國內大型旅遊集團建置騰雲客流解決方案，整合全方面消費者資訊，推動以數據為核心的成長動能，並為後續AI升級做準備；在海外，透過AIoT彙整場域營運數據結合騰雲的AI解決方案，為泰國國際級飯店集團及製造業客戶打造智慧商業場域，提升營運效能，帶動海外營收占比達41%。

騰雲董事會通過盈餘擬配發每股現金股息3.25元、股票股利1.00元，及資本公積配發股票股利1.00 元，合計5.25元，盈餘發放率逾74%，連續三年配發率超過70%。預計5月28日召開股東常會討論決議。騰雲科技董事長梁基文表示，感謝股東長期以來支持，公司持續以高發放率回饋股東。

每股純益

延伸閱讀

數字科技財報／去年每股賺13.93元 營收、營業利益和淨利創高

新代去年營收及獲利同寫新高 每股純益達35.12元

八方雲集財報／2025年獲利、股利同創新高 EPS 12.84元、每股配12元

汎銓財報／2025年每股虧0.71元 擬超額配息1元

相關新聞

臺慶科財報／去年EPS 10.26元 2026年營收有望逐季走高

電感廠臺慶科（3357）11日公告2025年營運成果，全年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好臺慶科今年在車用、AI雙動能續旺下，還有漲價及後續轉單效應，2026年營收有望呈現逐季走高的態勢，達雙位數成長，營收、獲利再戰新高紀錄。

優群法說會／今年兩位數成長再創新高 DDR5 DIMM等兩大部門業績爆發

連接器廠優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

倍利科上市前競拍底價678.26元 暫定承銷價780元

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商、倍利科（7822）配合上市前公開承銷作業，將對外進行競價拍賣2,804張，競拍底價678.26元，最高得標張數為350張，暫定每股承銷價780元。競拍時間自3月13日至17日，並於3月19日開標；3月18日至20日辦理公開申購，3月24日抽籤，預計3月30日正式掛牌上市。

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。