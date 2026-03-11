聽新聞
騰雲財報／2025年每股賺7.08元 續創新高
智慧商務全方位解決方案服務商騰雲科技（6870）11日召開董事會，通過2025年度財務報告。2025全年合併營收8.04億元，年增20.3%。受惠於新產業市場擴張、組織優化及導入AI提升營運效能，營業利益逾1.92億元，年增54.6%，全年稅後淨利1.69億元，年增49.2%、每股純益7.08元，續創歷史新高。
分析2025年騰雲成長動能，騰雲在海內外市場拓展皆大有斬獲，除了為國內大型旅遊集團建置騰雲客流解決方案，整合全方面消費者資訊，推動以數據為核心的成長動能，並為後續AI升級做準備；在海外，透過AIoT彙整場域營運數據結合騰雲的AI解決方案，為泰國國際級飯店集團及製造業客戶打造智慧商業場域，提升營運效能，帶動海外營收占比達41%。
騰雲董事會通過盈餘擬配發每股現金股息3.25元、股票股利1.00元，及資本公積配發股票股利1.00 元，合計5.25元，盈餘發放率逾74%，連續三年配發率超過70%。預計5月28日召開股東常會討論決議。騰雲科技董事長梁基文表示，感謝股東長期以來支持，公司持續以高發放率回饋股東。
