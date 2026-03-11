崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

崇友（4506）11日公告，2025年營收60.2億元，年增9.74％，稅後純益11.54億元，年增16.77％，每股稅後純益（EPS）6.52元，獲利創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利5.3元，創歷年新高，配發率達81.29％，已連續9年逾七成表現，以今日收盤價117.5元計算，現金殖利率約4.51％。

崇友指出，受惠國內住宅建案、商辦大樓及醫療院所等多元案源推動，新梯業務保持穩健出貨與完工認列進度，全年新梯(不含汰舊換新)營收占比約為45.23％，同時，隨著國內老舊建築電梯設備逐步邁入更新周期，帶動汰舊換新需求保持良好成長動能，全年營收占比約為10.21％。

此外，崇友長期深耕維修保養服務市場，透過完善維保體系、專業技術團隊及智慧化派工管理機制，維持良好的服務續約率與穩定的收入來源，全年維修保養營收占比約為41.76％，挹注整體營收規模穩步擴大。

崇友進一步表示，集團持續精進零組件採購管理與備品庫存調度效率，並透過優化工程派工機制及營運管理流程，帶動整體營運效率穩步提升，使2025年全年毛利率、營業利益率仍分別達32.52％、21.60％水準，顯示公司具備穩健的獲利結構與營運品質，並推升全年獲利改寫歷史新高紀錄。

崇友今日同步公告，2月營收4.68億元，年增28.82％，累計前二月營收11.28億元，較去年同期成長17.43％，單月、累月均創同期新高，崇友表示，主要受惠新梯及汰舊換新案件完工認列保持穩健，加上維修保養服務需求維持穩定。

展望第1季，崇友表示，持審慎樂觀看法。隨著政府持續推動都市更新及危老重建政策，加上台灣多數建築電梯設備逐步進入汰換周期，帶動新梯與汰舊換新市場需求可望維持穩健成長，且崇友仍持續深化新梯、汰舊換新及維修保養三大業務接單布局，同步強化智慧化電梯技術研發與產品升級，並透過優化工程管理流程與供應鏈整合能力，提升整體營運效率與服務品質，以擴大市場占有率並鞏固產業競爭優勢，為未來營運持續創造穩健成長動能。