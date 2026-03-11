光環財報／2025年每股虧1.4元 累積虧損已達實收資本額二分之一

光環（3234）於11日公告2025年財報，2025年合併營收達6.8億元，年增19.1%；歸屬於母公司業主淨損1.6億元，較2024年的2.6億元有所收斂；每股盈餘（EPS）為-1.4元。同時公司公告截至114年12月31日累積虧損已達實收資本額二分之一，將會在股東會上進行報告。

此外，光環經董事會決議辦理私募普通股，目前暫定可能參與私募的對象為台灣光罩（2338），其作為光環法人董事，對光環營運具充分了解，藉由私募將強化雙方合作關係，透過其經驗、技術及知識的分享，協助光環提高營運效益，並充實營運資金，強化財務結構。

日前光環於法說會上表示，公司積極布局AI、矽光子、Data Center、車用、機器人及智慧感測等高成長領域，具備垂直整合與高速模組設計能力。今年資本支出將較去年增加，用於設備汰換、升級自動化及產能擴充，對於2026年上半年獲利改善持審慎樂觀態度。