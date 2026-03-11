M31法說會／今年往業績成長雙位數百分比目標邁進

矽智財（IP）廠商M31（6643）於11日召開法說會，該公司總經理張原熏表示，今年業績目標仍維持在雙位數百分比成長，其中量產權利金將是重要的增長推手。

M31日前已公告去年財報，合併營收為17.82億元，年增20.3％，淨利為7,059.1萬元，年減44.4％，每股純益為1.69元，其中去年第4季順利轉盈，每股純益為2.38元。

M31今年前兩月合併營收為2.74億元，約與去年同期持平。張原熏期待進入3、4月之後，甚至是上半年，希望可以繳出相對亮眼的成績單，今年目標仍維持在雙位數百分比成長，其中量產權利金將是重要的業績增長推手。

至於今年的費用增加預估，張原熏指出，無論是人員或EDA工具的支出，都希望越來越可控，今年費用增加幅度希望保持在僅10％出頭。

M31去年簽約授權金收入年增約25.2％，貢獻該公司業績比重約85％左右，量產權利金收入則年增14％，業績比重約近15％。張原熏強調，今年在努力進行費用控制的情況下，加上營收表現成長，希望獲利能力有所提升。同時，期待今年先進製程相關IP占權利金收入比重往三成，甚至五成邁進，而權利金占整體營收的比重也邁向近20％水準。

張原熏也提到，在2奈米至8奈米製程IP方面，過往累積的IP希望於今年能帶來更多營收貢獻。