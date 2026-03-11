快訊

M31法說會／今年往業績成長雙位數百分比目標邁進

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）廠商M31（6643）於11日召開法說會，該公司總經理張原熏表示，今年業績目標仍維持在雙位數百分比成長，其中量產權利金將是重要的增長推手。

M31日前已公告去年財報，合併營收為17.82億元，年增20.3％，淨利為7,059.1萬元，年減44.4％，每股純益為1.69元，其中去年第4季順利轉盈，每股純益為2.38元。

M31今年前兩月合併營收為2.74億元，約與去年同期持平。張原熏期待進入3、4月之後，甚至是上半年，希望可以繳出相對亮眼的成績單，今年目標仍維持在雙位數百分比成長，其中量產權利金將是重要的業績增長推手。

至於今年的費用增加預估，張原熏指出，無論是人員或EDA工具的支出，都希望越來越可控，今年費用增加幅度希望保持在僅10％出頭。

M31去年簽約授權金收入年增約25.2％，貢獻該公司業績比重約85％左右，量產權利金收入則年增14％，業績比重約近15％。張原熏強調，今年在努力進行費用控制的情況下，加上營收表現成長，希望獲利能力有所提升。同時，期待今年先進製程相關IP占權利金收入比重往三成，甚至五成邁進，而權利金占整體營收的比重也邁向近20％水準。

張原熏也提到，在2奈米至8奈米製程IP方面，過往累積的IP希望於今年能帶來更多營收貢獻。

每股純益 營收 矽智財

相關新聞

臺慶科財報／去年EPS 10.26元 2026年營收有望逐季走高

電感廠臺慶科（3357）11日公告2025年營運成果，全年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好臺慶科今年在車用、AI雙動能續旺下，還有漲價及後續轉單效應，2026年營收有望呈現逐季走高的態勢，達雙位數成長，營收、獲利再戰新高紀錄。

優群法說會／今年兩位數成長再創新高 DDR5 DIMM等兩大部門業績爆發

連接器廠優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

倍利科上市前競拍底價678.26元 暫定承銷價780元

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商、倍利科（7822）配合上市前公開承銷作業，將對外進行競價拍賣2,804張，競拍底價678.26元，最高得標張數為350張，暫定每股承銷價780元。競拍時間自3月13日至17日，並於3月19日開標；3月18日至20日辦理公開申購，3月24日抽籤，預計3月30日正式掛牌上市。

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

