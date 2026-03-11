旭然財報／去年EPS 0.92 元 創近五年新高

過濾大廠旭然（4556）今日公布2025年合併營收為6.73億元，較去年同期減少4％，惟稅後純益為3,899萬元，年增174％，EPS為0.92元，年增171％，整體營運表現同步改寫近五年新高水準。此外，董事會決議擬配發每股現金股利0.6元，配息率達65％。

旭然2025年第4季營運表現亮眼，主要受惠半導體、PCB及電子零組件等產業客戶訂單需求熱絡，帶動旗下自有品牌Filtrafine®工業液體過濾設備，以及濾心、濾袋等耗材產品在美國、台灣地區市場接單與出貨表現成長。

此外，旭然亦持續精進台灣雲科廠、中國大陸昆山廠及越南廠等多元生產基地的產能配置與生產效率，並優化整體業務接單組合，挹注2025年第4季毛利率達42％、營業利益率為14％，較去年同期的37％、8％進一步提升。

旭然進一步表示，隨著半導體與電子產業製程持續朝高階化與高潔淨度發展，對於高精密液體過濾設備與耗材的需求穩定成長，尤其在晶圓製造、先進封裝及電子級化學品等應用場域，高純度過濾系統已成為確保製程良率與穩定度的重要關鍵。旭然亦積極完善半導體廠務及製程領域工業液體過濾產品線，除深化既有客戶業務合作黏著度，並透過參與全球重要知名展會、各地合作經銷商合作結盟等，以期擴大整體業務接單表現。

展望2026年，旭然持審慎樂觀看法。看好全球半導體、記憶體及PCB等相關產業大廠陸續加大資本支出，並啟動新一輪新廠建置與產能擴充計畫，加上AI運算、高效能運算(HPC)與高階載板等應用需求持續擴大，帶動整體產業供應鏈投資動能升溫。

在全球供應鏈重組趨勢逐步明確下，憑藉旭然於台灣、大陸與越南設立多元生產基地，以及涵蓋美國、大陸、日本與台灣等在地營運據點的全球布局優勢，持續擴大全球化業務接單布局與在地服務能力，積極掌握產業擴產所帶動的工業液體過濾設備與耗材需求商機，有望創造未來營運成長動能。