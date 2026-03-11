快訊

91APP營收／2月1.69億元 創同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

零售全通路解決方案SaaS業者91APP*-KY（6741）11日公布2月營收1.69億元，月減8.1%，年增27.7%，創同期新高，今年前二月累計營收3.53億元，年增28.9%。

91APP表示，零售餐飲跨業態整合的相關業務工作逐步展現成果，包含零售與餐飲知名大型連鎖品牌新客戶陸續上線，iCHEF線上刷卡金流轉換成91APP支付的客戶升級計畫持續展開。跨業態整合不僅提升91APP服務廣度，更擴大通路基礎及跨產業在商務、行銷、終端POS、支付全通路解決方案滲透機會，將帶動成長結構轉換與整體營運規模升級。

接下來91APP除了持續深化以AI賦能的商務、行銷、終端POS、支付四大解決方案，協助零售與餐飲客戶在全通路營運、行銷轉換、金流效率上全面升級，面對複雜市場環境能掌握OMO策略，深度融合線上線下銷售場景與達到高效經營；亦將透過多元服務與解決方案拓展跨產業潛在新客，擴大91APP市場滲透率與深化客戶價值，開創新商機，同時也持續強化91APP營運韌性與成長動能。

臺慶科財報／去年EPS 10.26元 2026年營收有望逐季走高

電感廠臺慶科（3357）11日公告2025年營運成果，全年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好臺慶科今年在車用、AI雙動能續旺下，還有漲價及後續轉單效應，2026年營收有望呈現逐季走高的態勢，達雙位數成長，營收、獲利再戰新高紀錄。

優群法說會／今年兩位數成長再創新高 DDR5 DIMM等兩大部門業績爆發

連接器廠優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

倍利科上市前競拍底價678.26元 暫定承銷價780元

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商、倍利科（7822）配合上市前公開承銷作業，將對外進行競價拍賣2,804張，競拍底價678.26元，最高得標張數為350張，暫定每股承銷價780元。競拍時間自3月13日至17日，並於3月19日開標；3月18日至20日辦理公開申購，3月24日抽籤，預計3月30日正式掛牌上市。

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

