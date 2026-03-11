91APP營收／2月1.69億元 創同期新高

零售全通路解決方案SaaS業者91APP*-KY（6741）11日公布2月營收1.69億元，月減8.1%，年增27.7%，創同期新高，今年前二月累計營收3.53億元，年增28.9%。

91APP表示，零售餐飲跨業態整合的相關業務工作逐步展現成果，包含零售與餐飲知名大型連鎖品牌新客戶陸續上線，iCHEF線上刷卡金流轉換成91APP支付的客戶升級計畫持續展開。跨業態整合不僅提升91APP服務廣度，更擴大通路基礎及跨產業在商務、行銷、終端POS、支付全通路解決方案滲透機會，將帶動成長結構轉換與整體營運規模升級。

接下來91APP除了持續深化以AI賦能的商務、行銷、終端POS、支付四大解決方案，協助零售與餐飲客戶在全通路營運、行銷轉換、金流效率上全面升級，面對複雜市場環境能掌握OMO策略，深度融合線上線下銷售場景與達到高效經營；亦將透過多元服務與解決方案拓展跨產業潛在新客，擴大91APP市場滲透率與深化客戶價值，開創新商機，同時也持續強化91APP營運韌性與成長動能。