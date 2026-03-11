溢泰財報／去年稅後純益8.48億元、年減28.5% EPS 5.65元

溢泰（7818）11日公告去年財報，稅後純益8.48億元、年減28.5%，每股純益（EPS）5.65元。董事會擬配發現金股利2.24元，以11日收盤價92元估算，現金殖利率為2.4% 。

溢泰去年營收為125.98億元，雖受美國關稅政策與終端消費力道波動影響，較前年微幅減少4.1%，但憑藉高價值的科技服務模式以及持續優化的產品結構，穩居全球前五大淨水品牌核心代工夥伴地位。

溢泰表示，面對全球供應鏈重組趨勢，公司的關鍵競爭優勢在於其跳脫傳統代工思維的商業模式。憑藉對核心濾材研發與整機製造技術的掌握，公司已將淨水事業由單純硬體組裝，升級為高附加價值的科技服務模式。

每一台售出的淨水設備，都將帶動後續穩定的濾芯耗材需求，使營運結構由一次性設備銷售，轉為結合設備與耗材的重複性收入模式。此一模式不僅強化現金流穩定度，也提升營收可預測性與客戶長期黏著度，並形成較高進入門檻與差異化優勢。

法人表示，溢泰穩定且充沛的現金流亦支持公司持續投入下世代濾材與核心技術的基礎研究，形成「研發投入、技術領先、可重複銷售、現金流強化、再投入研發」的正向循環。

此一循環不僅強化技術門檻，更使溢泰能在全球淨水產業中維持領先地位，同時提升抗景氣波動能力。除了「淨水事業」外，溢泰在「金屬製品」與「活性碳再生技術」業務上今年亦陸續可望有關鍵性的成績表現，營運後勢值得期待。