經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

電感廠臺慶科（3357）11日公告2025年營運成果，全年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好臺慶科今年在車用、AI雙動能續旺下，還有漲價及後續轉單效應，2026年營收有望呈現逐季走高的態勢，達雙位數成長，營收、獲利再戰新高紀錄。

單看去年第4季，稅後純益2.56億元，和前一季2.58億元幾乎持平，和前年同期相較，年成長5.8%，每股純益2.42元。看待市況，業界分析，由於今年日系電感大廠在3月上旬，針對代理商、ODM客戶同步調漲電感價格，等同現貨價、合約價同步調漲，調漲品項涵蓋磁珠、功率電感、RF電感，漲幅高達三位數以上，不僅有利於臺慶科跟上漲價效益，還可能收獲轉單潮。

業界進一步說，電感主要功能為「儲存磁能」並「抑制電流變化」，在伺服器電源模組、AI伺服器主板、GPU／CPU供電模組扮演濾波的關鍵角色，隨著800V HVDC電力架構進場，對穩壓、濾波的需求更甚以往。

在AI應用方面，法人說明，臺慶科去年AI比重約10%，產品包含一體成型電感、高效能功率電感等，而待今年下半年Rubin、Asic陸續量產下，AI貢獻將加速放大，估計今年AI營收比重將攀升至14%。

