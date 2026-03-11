信立財報／去年獲利10.54億元、年減22.4% EPS 11.15元

信立（4303）11日公布去年財報，稅後純益10.54億元，年減22.4%，每股純益為11.15元。董事會擬配發1元現金股利及股票股利4元，配發率達44.8%。

信立表示，2025年全年合併營收達9.88億元，年增164.2%，主要受惠於成功併購普大應用材料帶來的產能與接單綜效、高附加價值環保產品出貨放量，以及業外資產活化的挹注；並繳出稅後純益10.54億元、EPS11.15元的獲利成績。

該公司並指出，自收購「普大應用材料」70%股權後，信立一舉躍升為台灣本土最具規模的PU合成皮及真皮貼合生產大廠。透過集團內部資源整合、聯合採購與產能調度，並受益於鞋材、運動用品、時尚精品及汽車內裝等終端市場對高性能合成皮需求增加，全年相關訂單出貨暢旺。

展望2026年，信立表示，面對全球市場與法規環境的快速變遷，公司已跳脫傳統PU合成皮廠的框架，將「永續轉型」與「綠色材料」視為驅動未來的核心競爭力。積極投入水性環保高發泡PU及無溶劑加工技術的開發，大幅減少製程中的溶劑使用與碳排放。

目前公司已積極申請國際GRS（全球回收標準）認證，這些符合國際品牌嚴苛「綠色採購」標準的高階材料，正快速取代傳統濕式合成皮，成為信立切入歐美頂級運動與精品包袋品牌的核心產品。

另一方面，信立將持續透過與母公司永捷及子公司普大應材的「鐵三角」策略結盟，打造從高分子樹脂配方到下游合成皮、真皮貼合的「一條龍」實體生產線，運用高度垂直整合的優勢，不僅縮短了新產品開發與驗證的周期，更讓信立能為客戶提供高度客製化、多樣化的解決方案，發揮集團垂直綜效，持續全面提升在國際供應鏈的議價能力與市場滲透率。