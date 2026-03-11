快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

信立財報／去年獲利10.54億元、年減22.4% EPS 11.15元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

信立（4303）11日公布去年財報，稅後純益10.54億元，年減22.4%，每股純益為11.15元。董事會擬配發1元現金股利及股票股利4元，配發率達44.8%。

信立表示，2025年全年合併營收達9.88億元，年增164.2%，主要受惠於成功併購普大應用材料帶來的產能與接單綜效、高附加價值環保產品出貨放量，以及業外資產活化的挹注；並繳出稅後純益10.54億元、EPS11.15元的獲利成績。

該公司並指出，自收購「普大應用材料」70%股權後，信立一舉躍升為台灣本土最具規模的PU合成皮及真皮貼合生產大廠。透過集團內部資源整合、聯合採購與產能調度，並受益於鞋材、運動用品、時尚精品及汽車內裝等終端市場對高性能合成皮需求增加，全年相關訂單出貨暢旺。

展望2026年，信立表示，面對全球市場與法規環境的快速變遷，公司已跳脫傳統PU合成皮廠的框架，將「永續轉型」與「綠色材料」視為驅動未來的核心競爭力。積極投入水性環保高發泡PU及無溶劑加工技術的開發，大幅減少製程中的溶劑使用與碳排放。

目前公司已積極申請國際GRS（全球回收標準）認證，這些符合國際品牌嚴苛「綠色採購」標準的高階材料，正快速取代傳統濕式合成皮，成為信立切入歐美頂級運動與精品包袋品牌的核心產品。

另一方面，信立將持續透過與母公司永捷及子公司普大應材的「鐵三角」策略結盟，打造從高分子樹脂配方到下游合成皮、真皮貼合的「一條龍」實體生產線，運用高度垂直整合的優勢，不僅縮短了新產品開發與驗證的周期，更讓信立能為客戶提供高度客製化、多樣化的解決方案，發揮集團垂直綜效，持續全面提升在國際供應鏈的議價能力與市場滲透率。

每股純益 現金股利

延伸閱讀

jpp財報／去年大賺逾一個股本 EPS 12.05元創歷史新高

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

汎銓財報／2025年每股虧0.71元 擬超額配息1元

相關新聞

鈺創財報／去年全年每股虧損1.53元 惟上季已正式轉虧為盈

鈺創科技（5351）公布董事會於3月11日通過之2025年度合併財務報告。2025年度合併營業收入為40.37億元，較上年度34.73億元增加16%，歸屬母公司稅後淨損為4.98億元，較前一年度虧損收斂，稅後每股淨損為1.53元。

溢泰財報／去年稅後純益8.48億元、年減28.5% EPS 5.65元

溢泰（7818）11日公告去年財報，稅後純益8.48億元、年減28.5%，每股純益（EPS）5.65元。董事會擬配發現金股利2.24元，以11日收盤價92元估算，現金殖利率為2.4% 。

臺慶科財報／去年 EPS 10.26元 2026年營收有望逐季走高

電感廠臺慶科（3357）11日公告2025年營運成果，全年獲利10.56億元，年成長逾四成，每股純益10.26元，站上近四年來高點。法人看好臺慶科今年在車用、AI雙動能續旺下，還有漲價及後續轉單效應，2026年營收有望呈現逐季走高的態勢，達雙位數成長，營收、獲利再戰新高紀錄。

優群法說會／今年兩位數成長再創新高 DDR5 DIMM等兩大部門業績爆發

連接器廠優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

倍利科上市前競拍底價678.26元 暫定承銷價780元

以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商、倍利科（7822）配合上市前公開承銷作業，將對外進行競價拍賣2,804張，競拍底價678.26元，最高得標張數為350張，暫定每股承銷價780元。競拍時間自3月13日至17日，並於3月19日開標；3月18日至20日辦理公開申購，3月24日抽籤，預計3月30日正式掛牌上市。

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。