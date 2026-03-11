數字科技財報／去年每股賺13.93元 營收、營業利益和淨利創高

網路生活平台數字科技（5287）公告2025年營運成果。2025全年合併營收23.19億元、營業淨利9.25億元，年增率分別為2％、6％，歸屬母公司淨利8.35億元，年增10.3%，合併營收、營業淨利、母公司淨利續創歷史年度新高，每股純益13.93元，連續18年賺逾一個股本。

董事會通過2025下半年度盈餘分配案，將配發現金股利每股5.25元、股票股利每股約0.9元，以11日收盤價159元，現金股息殖利率約3%，加計上半年度配發現金股利5元，合計2025年度現金股利10.25元、股票股利每股約0.9元。

2026年2月合併營收1.65億元，月減12.7%，年增0.5％，今年前二月合併營收3.54億元，年增3.2％。

數字科技指出，2025年台灣房市受到信用管制影響房市交易量，旗下591房屋積極推出AI工具、社群內容與行銷活動交互推動，推升591房屋2025年全年營收逆勢成長，旗下8891汽車交易、小雞上工、找師傅等站台亦加強數據與AI應用，提升媒合精準度，並憑藉服務多元與產品創新，維持高度會員黏著度，

2025年各平台營收比重，591房屋交易占營收69％，8591寶物交易占營收15％，8891汽車交易營收占10％為前三大業務。史上最長寒假帶動8591寶物交易2月業績走升，營收創下單月歷史新高表現，推升2月合併營收1.65億元，前二月合併營收3.54億元，年增率3.2％。

展望全年，數字科技將持續深化平台內容與數據應用能力，優化AI推薦與多元加值服務，提升用戶體驗與媒合率，同時強化跨平台資源整合，擴大流量變現效益，穩健推動營收與獲利成長。