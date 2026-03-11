優群法說會／今年兩位數成長再創新高 DDR5 DIMM等兩大部門業績爆發

連接器廠優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，今年業績將兩位數成長，續創新高，推動成長的主力是DDR5 DIMM出貨量將成長100%，沖壓件（Metal Bar）將成長30%，而雲端服務供應商（CSP）客戶方面，過去是Meta，去年加入Google可望在今年放量，將使得R-DIMM今年出貨量倍增。同時，正在與輝達（NVIDIA）及ASIC廠商開發下一代CAMM等新產品。

優群2025年營收比重，分別為SO-DIMM占36%、M.2占27%、Long-DIMM占11%、Type C占10%、沖壓件8%、其他8%。

在Long-DIMM與R-DIMM方面，他說，預計將有倍數增長，2025年在伺服器客戶方面取得顯著成果，Long-DIMM銷售金額增長達35%。隨著陸續打入Meta及Google等CSP客戶供應鏈，預期2026年R-DIMM的出貨量將增長一倍，是2026年增長幅度最大的產品類別。

在沖壓件方面，他說，美系智慧手機龍頭的訂單預測已經給到今年8月，優群是獨家供貨，新機種的數量都已經看到了，美系手機一年出貨2億多支，每一支手機用到6到7顆沖壓件，去年出貨15億顆，今年出貨數量成長20%，同時，也導入了美系手機品牌的筆電WIFI模組，出貨價格倍增，數量也增加之下，推升沖壓件業績今年成長30%，而且是利基高毛利產品。

新產品開發方面，劉興義說，SOCAMM與LP-CAMM應用在AI伺服器上，已經與輝達合作開發，預估2027年新產品將有40%會導入，而新一代ASIC伺服器方面，也規劃導入LP-CAMM與SO-CAMM等低功耗解決方案，優群已開始向伺服器廠商送樣。

他強調，新一代記憶體LP-CAMM，以及SOCAMM前景看好，相關產品出貨量從2025年第3季的20萬顆躍升至第4季的50萬顆，預計今年營收占比將從去年的1%跳升至今年的5%。

至於DDR6產品開發進度，他說，已針對DDR6 Long-DIMM的新架構（Pin數從288增加至400+）在第一時間送樣，掌握未來成長動能。

在產能方面，他指出，越南興安廠第一期，1.73萬平方米，1月底舉行啟用典禮，規劃自動化組裝、注塑、沖壓、電鍍等製程，並量產DDR5 SODIMM與M.2，將在下半年規劃第二期即1.74萬平方米。