快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

崑鼎連8年賺逾一股本 去年獲利和配息同創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
崑鼎董事長廖俊喆。圖／崑鼎提供
崑鼎董事長廖俊喆。圖／崑鼎提供

中鼎集團旗下崑鼎綠能環保股份有限公司（6803）今日召開法人說明會，交出極為亮眼的年度成績單。2025 年營收達新台幣 96.56 億元，每股稅後純益（EPS）衝上 18.44 元，雙雙改寫歷史新紀錄。公司同時宣布擬配發 15.81 元現金股利，不僅連續 8 年配發超過10元，更刷新歷年配息紀錄。崑鼎表示，在穩健營運的基石下，公司已成功切入高科技「零廢中心」與綠能市場，營運觸角正隨 AI 產業鏈向全球擴張。

當 AI 算力需求推升半導體及高科技產業加速建廠，廢棄物處理與廢溶劑回收已成為科技巨頭的剛性需求。崑鼎正發揮其不可替代的技術門檻與一條龍優勢。與中鼎集團共同取得高科技零廢中心設施的興建與營運。此外，結合廢溶劑回收、廢熱再利用等綠色工程技術，崑鼎協助客戶達成永續生產模式；並積極規劃跟隨高科技客戶腳步，將台灣成功經驗複製至海外潛力市場，爭取技術服務與後續維運商機。

崑鼎於能資源與水資源再利用領域亦展現強大的接案競爭力，並構建出長期穩定的獲利基礎。在能資源中心業務方面，除成功取得基隆市能資源中心ROT（興建-營運-移轉）案，並獲取台中后里能資源中心操作維護案，目前全台23座民營大型能資源中心，崑鼎的操作維護占比約五成。在水資源再利用方面，除「南科再生水廠」擴建與操作營運案，並將接手興建中的新竹海水淡化廠的維運工作。

在永續表現上，崑鼎連續11年蟬聯公司治理評鑑上櫃組「TOP 5%」，今年並二度入選標普永續年鑑成員。卓越的 ESG 表現不僅強化了品牌信任度，更確保公司在面對嚴苛的國際環保法規與爭取政府、大廠的長期特許合約時，擁有更高的勝率與營運穩定性。

展望未來，崑鼎董事長廖俊喆指出，公司將以能資源、水再生、循環再利用為三大核心成長引擎。在獲利與股息雙創巔峰的時刻，崑鼎將結合中鼎集團的統包建廠綜效與智慧化維運實力，持續優化獲利體質，搶攻AI高科技商機，穩健推動事業版圖在全球循環經濟市場的領先地位，為股東創造長期且穩健的投資價值。

現金股利 法人說明會

延伸閱讀

中鼎4500億元案量創巔峰 鎖定AI 算力基礎設施

新代去年營收及獲利同寫新高 每股純益達35.12元

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

這檔紡織股去年獲利跳增七成創歷史新高 股息殖利率逾6%

相關新聞

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

寶雅2月營收年增22% 將持續展店

寶雅（5904）昨（10）日公布2月營收24.1億元，年增22.9%，前二月累計營收達47.88億元，年增9.2%，單月與前二月累計營收均為同期新高。

良維2月營收月增4.2% 創同期新高

良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

尚凡董事長 舒雨凡接任

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。