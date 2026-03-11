健喬財報／去年營運創新高 EPS 1.66元 估2030年營收挑戰300億元

健喬（4114）信元11日表示，集團近年透過導入創新新藥、推動策略聯盟及拓展海外市場，已逐漸邁向具國際競爭力的區域型製藥集團。受惠於核心產品線成長及國際策略聯盟奏效，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達61.9億元，年成長約12%，歸屬母公司稅後淨利8.2億元，年成長20%，每股盈餘1.66元，營收與獲利雙雙創下歷史新高。

主要成長動能來自核心產品線持續擴展，其中，心血管與代謝產品群年成長35%，癌症用藥產品年成長30%。此外，呼吸道產品「愛克痰」推出新劑型與新口味後，市場需求持續升溫，帶動銷售表現穩健提升。

2026年前兩月營收延續成長趨勢，累計合併營收達10.65億元，較去年同期成長9.5%。在台灣市場方面，健喬持續深化醫療通路與專科市場布局，目前已建立超過百人的專業銷售團隊。研發部分，2025年合併研發費用比2024年增加8000多萬，達到合併營收之5.5%。新產品方面，自日本引進的子宮肌瘤創新藥 Yselty®已於今年3月在台上市，而治療慢性功能性便秘，全球第一個 IBAT 抑制劑 Goofice®也將於今年5月上市，新藥上市預期將進一步推升台灣市場營收表現。

引進全球創新療法 聚焦精準醫療與重大疾病

健喬的產品組成近兩年有非常大的突破，透過引進全球創新療法樹立新里程碑，2024年和基石藥業策略聯盟，取得兩項創新癌症藥物的台灣銷售權，2026年再與再鼎醫藥（Zai Lab）簽署獨家合作協議，引進六項全球創新療法，這些創新療法都有完整國際臨床數據支持，並已分別在歐洲、美國、日本等市場，由國際知名藥廠上市推廣。

此次合作涵蓋癌症、免疫與中樞神經疾病等重大治療領域，包括肺癌精準標靶治療、肝癌與肝轉移治療、腸胃道間質瘤（GIST）、腦瘤與婦癌創新療法、重症肌無力與神經疾病治療。健喬表示，這些創新療法涵蓋物理能量醫療技術、精準小分子藥物、抗體藥物複合體（ADC）及蛋白質路徑調控等多項前沿技術平台，都是全球生技製藥產業的重要發展趨勢，不僅可提升產品組合價值，也能讓台灣患者同步接軌全球最新醫療技術。

海外布局加速 亞太市場成為成長引擎

健喬的全球銷售網絡已觸及17個國家，涵蓋中國大陸、東協八國、南非、蒙古、葉門，以及中南美洲、加拿大與澳洲等市場，2025年海外銷售占比從去年14.2%成長到15.3%，主要成長動能來自亞太區域，香港、澳門和新加坡營收都創新高，顯見近年積極在香港、澳門、新加坡、菲律賓等地建立營業據點，已開始顯現績效，2025年更揮軍在韓國成立子公司，作為拓展東北亞市場的重要據點。

健喬表示，未來將持續深化亞太市場布局，並透過國際合作與產品授權模式，加速全球創新療法導入亞洲市場，不僅在台灣，更要帶動區域市場競爭力與快速成長。

三大成長動能驅動 2030年營收挑戰300億元

健喬董事長林智暉表示，健喬未來五年的目標，是從台灣製藥企業成長為亞洲具影響力的製藥集團，在2030年營收挑戰300億元。為推動此一長期發展目標，公司已啟動轉型升級計畫，預計投入超過新台幣200億元，重點布局海外市場拓展、創新藥授權引進、國際藥證取得以及策略購併。以「自身成長、策略聯盟與持續購併」為三大動能，在「產品、通路、研發、工廠與組織」等五大面向持續提升企業價值與國際競爭力。

隨著國際化快速推展，健喬近年積極延攬國際人才來強化研發與市場拓展，多位來自全球大型製藥企業的研發專業人才陸續加入，他們具備豐富的產品開發經驗並熟悉國際法規，能快速建構具國際水準的研發團隊。另外在業務端也不斷延攬具國際市場經驗的專業經理人，並在菲律賓和新加坡建立業務團隊。健喬表示，國際研發人才與海外業務團隊的加入，能提升產品開發效率和公司的競爭力，為區域製藥集團發展奠定重要基礎。

在購併與產業整合策略方面，健喬規劃未來六年投入約90億元進行藥證收購與產品授權，並另投入約90億元購併2至3家製藥相關企業，透過產品線與市場整合快速擴大營運規模。全球製藥產業的成長往往透過購併與策略合作加速擴張，未來健喬也將以此模式推動企業成長，整合產品、通路與研發資源，逐步建立完整的製藥產業價值鏈，同時在全球供應鏈變動下，持續扮演強化台灣製藥供應韌性的重要角色。