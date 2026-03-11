信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

台股11日多頭總動員，在權王台積電（2330）狂飆帶領下，大盤漲點一度擴大至超過1,300點，不僅強勢收復月線失土，更展現直取34,000點大關的雄心。盤面上最具指標性的莫過於股王信驊的強悍表現，盤中股價一度觸及10,150元，重返「萬金」寶座，成功點燃高價股比價熱潮。

信驊2月營收達10.11億元，月增12.3%、年增65.9%，刷新單月歷史紀錄。法人指出，信驊自收購博通旗下BMC事業群後，全球市占率已穩居70%。隨AI伺服器與一般伺服器架構改變，BMC（遠端伺服器管理晶片）的單機用量與平均售價（ASP）同步攀升，加上資安需求帶動ASIC替代FPGA的轉型契機，基本面正處於噴發升溫期。

緊隨股王腳步，高價千金族群今日多點開花，全場閃見37檔千金股集結，氣勢驚人。其中，半導體測試介面廠雍智科技表現最為驚豔，不僅開盤後迅速攻上漲停板，更以1,080元的身價正式擠進「千金俱樂部」。儘管雍智2025年每股純益15.42元略低於前年，但董事會已決議配發9元現金股利，配發率近6成，展現對現金流的自信。

雍智的基本面轉折點出現在2026年首季。2月營收2.24億元創下歷史新高，年增率高達46.9%。法人預期，隨3月營收可望維持2億元以上高檔，雍智首季營收將挑戰單季歷史新高。在AI晶片測試需求續強下，雍智與同屬測試介面族群的旺矽、穎崴同步寫下股價歷史新天價，顯示半導體上游測試環節已成為資金追捧的重鎮。

除了兩大主角，今日盤面亮燈漲停的千金股還包括致茂（2360）、竑騰、昇達科（3491）及雍智科技；而旺矽、穎崴、富世達則與雍智同步創下歷史新高。法人指出，台股今日重返月線後，若量能持續配合，在信驊萬金股的帶領下，千金族群的「質變」與「量變」將成為大盤挑戰歷史新高的重要多頭火種。

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

寶雅2月營收年增22% 將持續展店

寶雅（5904）昨（10）日公布2月營收24.1億元，年增22.9%，前二月累計營收達47.88億元，年增9.2%，單月與前二月累計營收均為同期新高。

良維2月營收月增4.2% 創同期新高

良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

尚凡董事長 舒雨凡接任

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

