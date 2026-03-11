信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台股11日瘋漲逾1,200點、盤中重返34,000大關，股王信驊（5274）噴發逾7%重返萬金大位，帶動「千金軍團」37員大集合！測試介面大廠雍智科技（6683）首度晉升千金並亮燈漲停，與旺矽（6223）、穎崴（6515）齊刷歷史新天價，AI伺服器需求爆發成最強推手。

台股11日多頭總動員，在權王台積電（2330）狂飆帶領下，大盤漲點一度擴大至超過1,300點，不僅強勢收復月線失土，更展現直取34,000點大關的雄心。盤面上最具指標性的莫過於股王信驊的強悍表現，盤中股價一度觸及10,150元，重返「萬金」寶座，成功點燃高價股比價熱潮。

信驊2月營收達10.11億元，月增12.3%、年增65.9%，刷新單月歷史紀錄。法人指出，信驊自收購博通旗下BMC事業群後，全球市占率已穩居70%。隨AI伺服器與一般伺服器架構改變，BMC（遠端伺服器管理晶片）的單機用量與平均售價（ASP）同步攀升，加上資安需求帶動ASIC替代FPGA的轉型契機，基本面正處於噴發升溫期。

緊隨股王腳步，高價千金族群今日多點開花，全場閃見37檔千金股集結，氣勢驚人。其中，半導體測試介面廠雍智科技表現最為驚豔，不僅開盤後迅速攻上漲停板，更以1,080元的身價正式擠進「千金俱樂部」。儘管雍智2025年每股純益15.42元略低於前年，但董事會已決議配發9元現金股利，配發率近6成，展現對現金流的自信。

雍智的基本面轉折點出現在2026年首季。2月營收2.24億元創下歷史新高，年增率高達46.9%。法人預期，隨3月營收可望維持2億元以上高檔，雍智首季營收將挑戰單季歷史新高。在AI晶片測試需求續強下，雍智與同屬測試介面族群的旺矽、穎崴同步寫下股價歷史新天價，顯示半導體上游測試環節已成為資金追捧的重鎮。

除了兩大主角，今日盤面亮燈漲停的千金股還包括致茂（2360）、竑騰、昇達科（3491）及雍智科技；而旺矽、穎崴、富世達則與雍智同步創下歷史新高。法人指出，台股今日重返月線後，若量能持續配合，在信驊萬金股的帶領下，千金族群的「質變」與「量變」將成為大盤挑戰歷史新高的重要多頭火種。