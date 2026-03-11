這檔紡織股去年獲利跳增七成創歷史新高 股息殖利率逾6%

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

竣邦-KY（4442）11日公告2025年全年合併營收達16.7億元，年增29.6％，稅後淨利1.52億元，年增72.7％，每股稅後盈餘達5.23元，年增63.9％，締造2025年全年合併營收、獲利歷年新高成績。昨日董事會亦決議，擬配發每股3.5元現金股利，配息率達66.9％，已連續三年維持配息率超過六成以上之水準，依10日收盤價格58元計算，現金殖利率達6％。

竣邦-KY 2025年營運繳出亮麗成績，關鍵在於持續深化多元領域品牌客戶合作，專注高附加價值機能性布料開發設計，精進高效供應鏈管理，以擴大整體業務接單及新客戶合作。2025年運動、戶外領域營收佔比分別達58％、22％，其中運動領域銷售金額連續三年創歷史新高，已成為公司核心營運成長引擎；戶外領域則隨品牌客戶庫存調整告一段落，下單節奏回歸常軌，不僅挹注整體營運向上成長態勢，更帶動2025年全年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達28％、11％、9％，繳出三率三升，創下歷年新高水準。

此外，竣邦-KY亦同步公告2月合併營收達1.60億元，月增42.3％、年增77.4％，受惠運動、戶外領域主力客戶訂單持續放大，加上1月部分遞延訂單已於2月完成認列，推升2月合併營收創歷年同期新高，若排除遞延訂單認列因素，即使今年2月工作天數少，2月合併營收仍較去年同期成長。累計前二月合併營收2.72億元，年增19.8％，亦創歷年同期新高。

展望2026年第1季，竣邦-KY持審慎樂觀看法。看好全球多家知名品牌客戶加大新品開發與機能升級投入，並提前展開備貨規劃，帶動機能性布料需求擴增，同時，運動休閒(Athleisure)趨勢持續深化，推動機能布料應用場景由專業運動延伸至日常穿搭與多元戶外活動，進一步擴大市場商機。

竣邦-KY也將持續發揮「掌握趨勢與客戶需求 × 研發設計 × 供應鏈管理」核心競爭優勢，深化多元領域品牌客戶、拓展長銷核心系列專案、提升高端與中高端市場滲透率，並同步推進東南亞供應鏈整合與自有染整產能建置，以強化交期彈性與品質穩定度，有信心未來營運保持良好成長動能。

相關新聞

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

寶雅2月營收年增22% 將持續展店

寶雅（5904）昨（10）日公布2月營收24.1億元，年增22.9%，前二月累計營收達47.88億元，年增9.2%，單月與前二月累計營收均為同期新高。

良維2月營收月增4.2% 創同期新高

良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

尚凡董事長 舒雨凡接任

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

胡連2025年EPS 10.74元 接單動能強

車用連接器大廠胡連（6279）昨（10）日公告2025年營運成果，全年歸屬母公司純益達12.58億元，創下歷史次高水準，每股純益10.74元，賺逾一個股本。法人預期，胡連今年在高頻高速趨勢持續帶動下，2026年營運將有望持續攀升。

