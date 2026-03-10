快訊

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

千億遺產給媳婦！向華強嘆兒子「專交豬朋狗友」 不向父母討教成功之道

聽新聞
0:00 / 0:00

胡連財報／去年全年 EPS 10.74元 獲德國豪華車認證 跨入 AI 自駕車

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
胡連董事長張子雄。記者蕭君暉／攝影
胡連董事長張子雄。記者蕭君暉／攝影

胡連（6279）10日公布2025年第4季稅後純益5.28億元，創單季新高，展望今年，董事長張子雄今天表示，今年投資兩家歐洲零組件廠，出貨高單價的AI智能車中的智能控制盒，加上剛獲得德國豪華車廠認證，今年業績將兩位數成長，再戰新高。

胡連2025年稅後純益12.58億元，創歷史次高，年減3.9%，2025年每股稅後純益（EPS）為10.74元，2024年EPS為12.79元。

胡連2025年第4季稅後純益5.28億元，創單季新高，季增73%，年增39%，主要是去年第4季營收創單季新高，在營收規模放大之下，加上費用管控得宜，使得獲利突破歷史高點。2025年第4季EPS為4.47元，2025年第3季EPS為2.54元，2024年第4季EPS為3.7元。

針對今年業績展望？張子雄表示，去年底有公布，將會投資兩家歐洲零組件廠，第一個是法拉利供應商，第二個是做農耕車的供應商，其中，進入法拉利供應商之後，胡連可以躋身進入一階供應商，直接與歐洲車廠合作設計開發零組件，得到國際車廠認可，擴大營收來源與規模。

至於另外一家歐洲廠商是做農耕車的，他說，是一階供應商，由於自動化愈來愈多，採收耕種都要自動化，胡連今年從歐洲市場出發，未來在這一塊有發展，還會導入我們自家的零件，由於毛利比較高，對提升獲利有幫助。

胡連去年國際市場（非中國大陸）營收占比至少達20%，他說，今年目標是30%。

除了投資兩家歐洲零組件廠之外，他說，胡連的台北廠與南京廠，已經獲得一家德國豪華車廠認證，共有30多項的品號，可以在中國大陸與歐洲市場銷售，另外，之前已經拿到斯特蘭提斯、豐田與福斯等國際車廠訂單，現在要增添德國豪華車廠訂單。

在AI自駕車方面，張子雄說，已經開發完成智能控制盒，裝到智能車上面，控制整個車子的電能控制，將出貨給三家自主品牌車廠，例如東風、日產與三菱汽車。另外，與國際組裝大廠合作開發的高頻高速連接器，也將導入到智慧車的高效運算（HPC）中央單元，持續擴大出貨AI自駕車領域的零組件。

胡連 德國

延伸閱讀

信紘科去EPS寫13.77元新猷 擬每股配息11.94元

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

中租：東協市場拚績增雙位數 去年 EPS 11.24元 股利配發率上看50%

華城2025年 EPS 13.99元

相關新聞

胡連財報／去年全年 EPS 10.74元 獲德國豪華車認證 跨入 AI 自駕車

胡連（6279）10日公布2025年第4季稅後純益5.28億元，創單季新高，展望今年，董事長張子雄今天表示，今年投資兩家歐洲零組件廠，出貨高單價的AI智能車中的智能控制盒，加上剛獲得德國豪華車廠認證，今年業績將兩位數成長，再戰新高。

昱臺國際財報／EPS 2.23元 擬配息1.7元、配發率76%

昱臺國際（7716）今日董事會通過2025年財報，年合併營收 19.82 億元，營業毛利 4.12 億元，營業利益 6,898 萬元，稅前淨利 6,262 萬元，稅後純益 4,629 萬元，基本每股盈餘（EPS）2.23 元。董事會同時通過盈餘分配案，擬 每股配發現金股利 1.7 元，現金股利總額約 3,825 萬元，以每股盈餘 2.23 元計算，股利配發率約 76%，股息殖利率為6.5%。

永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布2月合併營收為1.77億元，因農曆春節、228假期，工作天數較少，較上月營收減少25％，然受惠於PU材料穩健出貨、房產銷售入帳，單月營收較去年同期成長55％，累計前二月合併營收為4.14 億元，較去年同期成長95％，2月、前二月營收皆改寫歷年同期新高。

天品營收／2月年增逾5倍 AI 伺服器清洗業務動能熱轉

天品（6199）10日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.51%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.56％。

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

良維（6290）10日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.29%，年增14.47%，今年前兩個月營收16.89億元，年增8.97%，由於2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，顯示大電流纜線產品需求相當暢旺，法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

《FFXIV》熱銷貢獻 宇峻2月營收再度站上2億元大關

遊戲研發商宇峻（3546）10日公告2月營收2.2億元，月增57.5%、年增127.4%，單月營收繼去年12月後，再度站上2億元大關；累計前二月營收3.59億元，年增51.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。