胡連財報／去年全年 EPS 10.74元 獲德國豪華車認證 跨入 AI 自駕車

胡連（6279）10日公布2025年第4季稅後純益5.28億元，創單季新高，展望今年，董事長張子雄今天表示，今年投資兩家歐洲零組件廠，出貨高單價的AI智能車中的智能控制盒，加上剛獲得德國豪華車廠認證，今年業績將兩位數成長，再戰新高。

胡連2025年稅後純益12.58億元，創歷史次高，年減3.9%，2025年每股稅後純益（EPS）為10.74元，2024年EPS為12.79元。

胡連2025年第4季稅後純益5.28億元，創單季新高，季增73%，年增39%，主要是去年第4季營收創單季新高，在營收規模放大之下，加上費用管控得宜，使得獲利突破歷史高點。2025年第4季EPS為4.47元，2025年第3季EPS為2.54元，2024年第4季EPS為3.7元。

針對今年業績展望？張子雄表示，去年底有公布，將會投資兩家歐洲零組件廠，第一個是法拉利供應商，第二個是做農耕車的供應商，其中，進入法拉利供應商之後，胡連可以躋身進入一階供應商，直接與歐洲車廠合作設計開發零組件，得到國際車廠認可，擴大營收來源與規模。

至於另外一家歐洲廠商是做農耕車的，他說，是一階供應商，由於自動化愈來愈多，採收耕種都要自動化，胡連今年從歐洲市場出發，未來在這一塊有發展，還會導入我們自家的零件，由於毛利比較高，對提升獲利有幫助。

胡連去年國際市場（非中國大陸）營收占比至少達20%，他說，今年目標是30%。

除了投資兩家歐洲零組件廠之外，他說，胡連的台北廠與南京廠，已經獲得一家德國豪華車廠認證，共有30多項的品號，可以在中國大陸與歐洲市場銷售，另外，之前已經拿到斯特蘭提斯、豐田與福斯等國際車廠訂單，現在要增添德國豪華車廠訂單。

在AI自駕車方面，張子雄說，已經開發完成智能控制盒，裝到智能車上面，控制整個車子的電能控制，將出貨給三家自主品牌車廠，例如東風、日產與三菱汽車。另外，與國際組裝大廠合作開發的高頻高速連接器，也將導入到智慧車的高效運算（HPC）中央單元，持續擴大出貨AI自駕車領域的零組件。