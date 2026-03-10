快訊

欣新網去年每股純益3.63元 將配發股利2元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）今（10）日公告2025年財報，合併營收57.16億元創歷年新高，年增21.2%，稅後淨利1.12億元，年增約30%，每股純益3.63元，優於前年。董事會同時通過股利政策，擬配發現金股利2元，現金股利配發率創歷年新高。

欣新網公布2月營收3.84億元，月減11.2%，年減7%，今年二月累計營收8.17億元，年增7.6%。

欣新網指出，去年營運受惠品牌合作規模持續擴大，以及品牌對跨通路營運服務與數位行銷需求增加，帶動整體營收與獲利穩健發展。去年新承接包含輕奢時尚精品、運動休閒潮流與頂級運動用品等九個國際品牌，今年陸續進入穩定貢獻營收階段，成為推動全年營運成長的重要動能。

海外市場布局部分，欣新網2024年成立的菲律賓子公司，目前承接六個國際品牌，單月出現獲利。在逐步熟悉當地市場運作後，今年菲律賓市場服務規模可望持續擴大，成為海外營運重要成長引擎。日本子公司部分，今年起已有日本品牌透過日本子公司進軍台灣市場，有數家品牌由欣新網擔任總代理。公司攜手合作夥伴欣臨共同拓展台灣市場，欣新網負責線上電商通路營運，欣臨負責實體通路銷售，加速品牌在台灣市場布局。

欣新網表示，承接總代理代表公司在品牌營運、通路整合與銷售策略規劃上的進一步提升，也顯示在跨通路營運能力與品牌銷售管理經驗，獲得國際品牌信賴與肯定。未來欣新網致力協助品牌做好電商營運服務，也將結合品牌代理模式與既有「經驗結合數據」的營運優勢，在更多銷售領域拓展更完整的市場布局與成長機會。

