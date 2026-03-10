久舜營造2025年獲利增近六成 EPS達3.06元

久舜營造（5547）今（10）日舉行董事會通過2025年財報。久舜指出，受惠專案組合優化與工料精準管理，在全年營收規模維持穩定之下，讓公司獲利結構明顯改善，營運槓桿效應浮現。

久舜2025年全年營收為23.07億元，與2024年持平；毛利率由9.53%躍升至12.60%，上揚約3.07個百分點；稅後純益1.22億元、年增58.22%；每股純益（EPS）達3.06元，年增34.21%，反映公司逐步擺脫傳統營造業削價競爭，獲利品質進一步提升。

久舜進一步指出，2025年毛利率跳升主要來自策略性提高高毛利案件比重，聚焦廠辦、社會住宅與優質住辦建案，同時導入科技化工地管理，嚴格控管工料損耗，帶動全年毛利成長超過三成，獲利彈性因此擴大。

10日董事會決議擬配發每股現金股利0.68元及股票股利1.26126元，並將提報2026年股東常會承認後由董事會另訂配息基準日發放。此舉可將股本由現行4.52億元提升至5.1億元，公司並設定兩年內達成6億元股本目標，以提升承攬超大型工程的財務競爭條件、強化接案量能與財務韌性。

同時，為深化垂直整合，久舜董事會也決議設立兩家子公司。其中機電公司將專責承攬機電工程，強化水電空調與營建工程協作效率；建築經理公司則鎖定都更危老市場，提供開發、整合與執行的一站式服務，擴大營運版圖與服務縱深。

此外，因應南台灣半導體與AI產業鏈投資需求，久舜高雄分公司將於20日正式開幕。公司強調，南部布局將聚焦統包工程、企業廠辦、商辦及都更危老等高技術門檻領域，並透過與指標建商策略聯盟，鞏固長期訂單來源。久舜表示，公司體質已完成結構性轉型，未來將以管理溢價取代規模競爭，透過數位化工具與多角化子公司運作，持續為股東創造長期穩健的價值回報。

展望後市，久舜表示，截至目前在手總承攬金額調整後約191.09億元，其中未認列金額達128.53億元，依現行工程進度推估，2026年至2029年間每年可穩定貢獻約32.13億元營收，營收能見度相對清晰。

針對短期營運，久舜補充，今年1、2月營收受政府土方政策影響，部分案件認列時點遞延，導致和去年同期相比略減，預計第2季中遞延之案件可望陸續啟動，營運動能將穩步回溫。