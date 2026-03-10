昱臺國際財報／EPS 2.23元 擬配息1.7元、配發率76%

昱臺國際（7716）今日董事會通過2025年財報，年合併營收 19.82 億元，營業毛利 4.12 億元，營業利益 6,898 萬元，稅前淨利 6,262 萬元，稅後純益 4,629 萬元，基本每股盈餘（EPS）2.23 元。董事會同時通過盈餘分配案，擬 每股配發現金股利 1.7 元，現金股利總額約 3,825 萬元，以每股盈餘 2.23 元計算，股利配發率約 76%，股息殖利率為6.5%。

昱臺國際表示，2025年全球貨物承攬與物流市場波動劇烈，國際政經情勢與貿易政策調整對航運市場造成影響。年初因市場預期美國政策變化，部分廠商提前出貨，使第1季營運表現較為亮眼。然而 4 月美國宣布全面性對等關稅政策後，全球貿易活動趨於保守，在整體運價普遍下滑的環境下，2025年營收較去年略減 2.17%，但透過成本控管與業務結構優化，營業毛利仍較去年成長 2.13%，顯示公司營運體質持續改善；惟受到美元匯率波動影響，以及 IPO 上櫃相關一次性費用認列，每股盈餘由 2.65 元降至 2.23 元。

展望2026年，昱臺國際表示，在全球政經環境仍具不確定性的情況下，公司對整體營運仍抱持審慎樂觀 的態度，並將持續深化東南亞市場布局。聚焦三大方向挺進，一、加深優勢市場經營，持續深化中南半島市場布局，除既有紡織、鞋類與化學品客戶外，將積極拓展電子與資通訊產品供應鏈物流需求。

其次，擴大區域營運版圖，馬來西亞子公司已完成設立，預計今年第2季正式營運；印尼子公司亦將啟動籌設作業，預計年底前完成布局。

第三，強化大型客戶開發，隨著公司完成上櫃，品牌與公司治理形象提升，有利於爭取上市櫃企業與大型企業物流標案，進一步優化客戶結構並提升營收穩定度。