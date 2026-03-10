快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本兩轟0:9落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

昱臺國際財報／EPS 2.23元 擬配息1.7元、配發率76%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

昱臺國際（7716）今日董事會通過2025年財報，年合併營收 19.82 億元，營業毛利 4.12 億元，營業利益 6,898 萬元，稅前淨利 6,262 萬元，稅後純益 4,629 萬元，基本每股盈餘（EPS）2.23 元。董事會同時通過盈餘分配案，擬 每股配發現金股利 1.7 元，現金股利總額約 3,825 萬元，以每股盈餘 2.23 元計算，股利配發率約 76%，股息殖利率為6.5%。

昱臺國際表示，2025年全球貨物承攬與物流市場波動劇烈，國際政經情勢與貿易政策調整對航運市場造成影響。年初因市場預期美國政策變化，部分廠商提前出貨，使第1季營運表現較為亮眼。然而 4 月美國宣布全面性對等關稅政策後，全球貿易活動趨於保守，在整體運價普遍下滑的環境下，2025年營收較去年略減 2.17%，但透過成本控管與業務結構優化，營業毛利仍較去年成長 2.13%，顯示公司營運體質持續改善；惟受到美元匯率波動影響，以及 IPO 上櫃相關一次性費用認列，每股盈餘由 2.65 元降至 2.23 元。

展望2026年，昱臺國際表示，在全球政經環境仍具不確定性的情況下，公司對整體營運仍抱持審慎樂觀 的態度，並將持續深化東南亞市場布局。聚焦三大方向挺進，一、加深優勢市場經營，持續深化中南半島市場布局，除既有紡織、鞋類與化學品客戶外，將積極拓展電子與資通訊產品供應鏈物流需求。

其次，擴大區域營運版圖，馬來西亞子公司已完成設立，預計今年第2季正式營運；印尼子公司亦將啟動籌設作業，預計年底前完成布局。

第三，強化大型客戶開發，隨著公司完成上櫃，品牌與公司治理形象提升，有利於爭取上市櫃企業與大型企業物流標案，進一步優化客戶結構並提升營收穩定度。

現金股利

延伸閱讀

信紘科去EPS寫13.77元新猷 擬每股配息11.94元

台驊控股財報／2025年 EPS 7.74元 擬配發現金股利5元

展碁國際財報／2025年 EPS 達4.2元 擬配發現金股利3元

聯強財報／2025年每股賺5.08元 擬配現金股利4.2元、殖利率6.1%

相關新聞

昱臺國際財報／EPS 2.23元 擬配息1.7元、配發率76%

昱臺國際（7716）今日董事會通過2025年財報，年合併營收 19.82 億元，營業毛利 4.12 億元，營業利益 6,898 萬元，稅前淨利 6,262 萬元，稅後純益 4,629 萬元，基本每股盈餘（EPS）2.23 元。董事會同時通過盈餘分配案，擬 每股配發現金股利 1.7 元，現金股利總額約 3,825 萬元，以每股盈餘 2.23 元計算，股利配發率約 76%，股息殖利率為6.5%。

永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布2月合併營收為1.77億元，因農曆春節、228假期，工作天數較少，較上月營收減少25％，然受惠於PU材料穩健出貨、房產銷售入帳，單月營收較去年同期成長55％，累計前二月合併營收為4.14 億元，較去年同期成長95％，2月、前二月營收皆改寫歷年同期新高。

天品營收／2月年增逾5倍 AI 伺服器清洗業務動能熱轉

天品（6199）10日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.51%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.56％。

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

良維（6290）10日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.29%，年增14.47%，今年前兩個月營收16.89億元，年增8.97%，由於2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，顯示大電流纜線產品需求相當暢旺，法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

《FFXIV》熱銷貢獻 宇峻2月營收再度站上2億元大關

遊戲研發商宇峻（3546）10日公告2月營收2.2億元，月增57.5%、年增127.4%，單月營收繼去年12月後，再度站上2億元大關；累計前二月營收3.59億元，年增51.2%。

寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

寶雅（5904）10日公布2026年2月營收24.13億元，年增22.87%；累計前兩月營收達47.88億元，年增9.22%。單月、累月營收皆創同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。