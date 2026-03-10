宏碁資訊財報／2025年獲利5.95億元創新高 配發現金股利10.5元

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）10日召開董事會，通過2025年財報，2025年合併營業收入為新台幣（以下同）96.6億元，年增 11% ；稅後純益（淨利）5.95億元，年增10%，每股盈餘（EPS）達到14.36元，營收及獲利均創下歷史新高，其中營收更連續8年成長並創新高。董事會亦通過盈餘分配案，預計每股配發現金股利 10.5元。

宏碁資訊受惠於企業雲端服務與AI應用需求持續擴大，旗下雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務與加值產品三大產品線營收皆較前一年度明顯成長。其中，加值產品中的資安與備份備援解決方案，受惠於市場對資訊安全與營運韌性的高度重視，需求快速攀升，其營收較去年同期增長20%，為三大產品線中成長幅度最高，展現公司在資安與雲端整合領域的競爭優勢與市場潛力。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「雲端服務與AI應用需求將帶動企業升級資料治理與資安治理，以及維運優化與流程再造等需求。宏碁資訊作為深耕在地的AI服務商（AI Service Provider），我們提供的不只是AI工具技術，更涵蓋維運服務、AI解決方案、資安與數位轉型顧問的全方位支援，協助企業找到最適合導入AI的應用場景，建立可量化的效益指標，讓AI成為創造營運價值的關鍵引擎，並轉化為企業長期累積的戰略資產。」

今年宏碁資訊啟動集團化布局，隨著子公司宏碁智雲資訊（AIC）正式加入，建構橫跨Azure、GCP與AWS的三朵雲的服務生態圈，為企業提供更完整且多元的雲端與AI解決方案。透過整合AI、雲端與資安能力，宏碁資訊協助企業跨越AI從概念驗證（PoC）走向規模化落地的關鍵門檻，以「可落地、可治理」為核心，推動企業建立可持續營運的長期成長動能。