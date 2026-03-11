天品2月營收年增五倍 春節接單旺

天品（6199）昨（10）日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.5%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.5%。

天品表示，在高階AI伺服器產品加速導入液冷架構下，客戶對清洗良率與交期穩定性的要求持續提高，公司憑藉成熟製程經驗與穩定品質表現，強化與客戶間的長期合作關係，堆疊公司在農曆春節仍加班因應客戶的清洗訂單需求，產能稼動率持續站穩高檔水準，因此挹注2月營收。

天品指出，隨著全球AI運算需求持續升溫，雲端服務商與資料中心正加速建置新一代AI伺服器架構，其中Rubin AI architecture被視為繼Blackwell AI architecture之後的重要AI運算平台，未來將進一步推升高密度運算與高速互連需求，在AI算力持續擴張的趨勢下，資料中心設備維運的重要性、對於高潔淨度與高穩定性的製程支援需求亦同步提升。