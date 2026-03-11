晶呈2月營收年增93% 外銷出貨增

晶呈科技（4768）公布2月營收1億元，年增約93.58%、月減38.59%；前兩月累計營收2.65億元，年增159.72%。因特殊氣體外銷出貨增加，提振2月、前二月營收。

晶呈科技表示，2月營收較去年同期大幅成長，主因為外銷客戶需求較去年同期增加；營收月減主因則為外銷市場部分出貨遞延至下月，且內銷市場因工作天數較前月減少，導致營收較前月稍減。

晶呈科技去年下半年起外銷需求回溫，帶動營收成長。晶呈科技日前於法說會中指出，預估今年整年度氣體出貨會達25,000支鋼瓶。

展望今年，晶呈科技表示，期待特用氣體中的C4F6、F2／N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較去年增加三成。