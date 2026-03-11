聽新聞
晶呈2月營收年增93% 外銷出貨增

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

晶呈科技（4768）公布2月營收1億元，年增約93.58%、月減38.59%；前兩月累計營收2.65億元，年增159.72%。因特殊氣體外銷出貨增加，提振2月、前二月營收。

晶呈科技表示，2月營收較去年同期大幅成長，主因為外銷客戶需求較去年同期增加；營收月減主因則為外銷市場部分出貨遞延至下月，且內銷市場因工作天數較前月減少，導致營收較前月稍減。

晶呈科技去年下半年起外銷需求回溫，帶動營收成長。晶呈科技日前於法說會中指出，預估今年整年度氣體出貨會達25,000支鋼瓶。

展望今年，晶呈科技表示，期待特用氣體中的C4F6、F2／N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較去年增加三成。

營收 客戶 晶呈科技

延伸閱讀

相關新聞

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

寶雅2月營收年增22% 將持續展店

寶雅（5904）昨（10）日公布2月營收24.1億元，年增22.9%，前二月累計營收達47.88億元，年增9.2%，單月與前二月累計營收均為同期新高。

良維2月營收月增4.2% 創同期新高

良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

尚凡董事長 舒雨凡接任

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

胡連2025年EPS 10.74元 接單動能強

車用連接器大廠胡連（6279）昨（10）日公告2025年營運成果，全年歸屬母公司純益達12.58億元，創下歷史次高水準，每股純益10.74元，賺逾一個股本。法人預期，胡連今年在高頻高速趨勢持續帶動下，2026年營運將有望持續攀升。

