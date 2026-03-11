尚凡董事長 舒雨凡接任

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

尚凡指出，林志銘與舒雨凡均為尚凡共同創辦人。林志銘在數位雲端創新服務超過20年經驗，曾任尚凡總經理與台灣網路暨電子商務產業發展協會副理事長，長期深耕創新創業、社群經營與企業經營策略等領域。

尚凡預期，林志銘再次接任總經理，將帶領團隊持續以創新為核心，深化雲端交友與房地產平台《Mayfun美房網》，積極投入AI應用服務與技術創新的研發，拓展新世代數位服務版圖。

舒雨凡將接下董事長兼執行長職務。他表示，未來將持續專注於AI自動化應用的發展與國際市場的深耕，並積極布局日本與澳洲等海外市場，推動集團國際化發展，持續拓展數位服務與平台經濟的全球機會，為股東與社會創造長期價值。

尚凡去年營收26.32億元，年增18.2%；營業利益3.88億元，年增42.6%；歸屬母公司淨利3.13億元，年增134%，每股純益1.05元。受惠子公司大研生醫挹注，營運與獲利均創新高。

董事會並通過配發去年第4季現金股利0.70658698元，將在6月5日股東會表決。