聽新聞
0:00 / 0:00

尚凡董事長 舒雨凡接任

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

尚凡指出，林志銘與舒雨凡均為尚凡共同創辦人。林志銘在數位雲端創新服務超過20年經驗，曾任尚凡總經理與台灣網路暨電子商務產業發展協會副理事長，長期深耕創新創業、社群經營與企業經營策略等領域。

尚凡預期，林志銘再次接任總經理，將帶領團隊持續以創新為核心，深化雲端交友與房地產平台《Mayfun美房網》，積極投入AI應用服務與技術創新的研發，拓展新世代數位服務版圖。

舒雨凡將接下董事長兼執行長職務。他表示，未來將持續專注於AI自動化應用的發展與國際市場的深耕，並積極布局日本與澳洲等海外市場，推動集團國際化發展，持續拓展數位服務與平台經濟的全球機會，為股東與社會創造長期價值。

尚凡去年營收26.32億元，年增18.2%；營業利益3.88億元，年增42.6%；歸屬母公司淨利3.13億元，年增134%，每股純益1.05元。受惠子公司大研生醫挹注，營運與獲利均創新高。

董事會並通過配發去年第4季現金股利0.70658698元，將在6月5日股東會表決。

董事長 總經理 大研生醫

延伸閱讀

LINEPAY財報／2025年每股賺7.46元 配發現金+股票共2元股利

中磊法說會／2025年每股賺4.04元、配2.5元股利 今年上半年成長可期

尚凡集團創辦人張家銘辭世

綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

相關新聞

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

寶雅2月營收年增22% 將持續展店

寶雅（5904）昨（10）日公布2月營收24.1億元，年增22.9%，前二月累計營收達47.88億元，年增9.2%，單月與前二月累計營收均為同期新高。

良維2月營收月增4.2% 創同期新高

良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

尚凡董事長 舒雨凡接任

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

胡連2025年EPS 10.74元 接單動能強

車用連接器大廠胡連（6279）昨（10）日公告2025年營運成果，全年歸屬母公司純益達12.58億元，創下歷史次高水準，每股純益10.74元，賺逾一個股本。法人預期，胡連今年在高頻高速趨勢持續帶動下，2026年營運將有望持續攀升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。