良維2月營收月增4.2% 創同期新高

車用連接器大廠胡連（6279）昨（10）日公告2025年營運成果，全年歸屬母公司純益達12.58億元，創下歷史次高水準，每股純益10.74元，賺逾一個股本。法人預期，胡連今年在高頻高速趨勢持續帶動下，2026年營運將有望持續攀升。

2026-03-11 01:32