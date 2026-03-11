聽新聞
良維2月營收月增4.2% 創同期新高
良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。
良維2025年第4季稅後純益4.19億元，創單季新高，季增1.9%，年增25.8%，每股純益2.6元，受惠於AI伺服器產品結構持續優化。法人指出，良維出貨亞馬遜AWS的大電流產品比重持續提升，高毛利產品推升獲利持續成長。
針對2026年業績展望，良維之前表示，雲端服務供應商的成長帶動公司成長，預估2025-2030年光資料中心基礎建設投入的資金年複合成長率達38%，良維大電流纜線在機櫃與配電系統高度契合、可客製化，加上泰國、印度廠在地供應，今年大電流纜線仍是成長主力。
