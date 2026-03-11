聽新聞
0:00 / 0:00

良維2月營收月增4.2% 創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

良維2025年第4季稅後純益4.19億元，創單季新高，季增1.9%，年增25.8%，每股純益2.6元，受惠於AI伺服器產品結構持續優化。法人指出，良維出貨亞馬遜AWS的大電流產品比重持續提升，高毛利產品推升獲利持續成長。

針對2026年業績展望，良維之前表示，雲端服務供應商的成長帶動公司成長，預估2025-2030年光資料中心基礎建設投入的資金年複合成長率達38%，良維大電流纜線在機櫃與配電系統高度契合、可客製化，加上泰國、印度廠在地供應，今年大電流纜線仍是成長主力。

營收 基礎建設

延伸閱讀

電力市場需求太旺 華城、亞力、士電前兩月營收均創同期新高

永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

GOGOLOOK 營收／2月9.01億元創同期新高

相關新聞

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

寶雅2月營收年增22% 將持續展店

寶雅（5904）昨（10）日公布2月營收24.1億元，年增22.9%，前二月累計營收達47.88億元，年增9.2%，單月與前二月累計營收均為同期新高。

良維2月營收月增4.2% 創同期新高

良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

尚凡董事長 舒雨凡接任

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

胡連2025年EPS 10.74元 接單動能強

車用連接器大廠胡連（6279）昨（10）日公告2025年營運成果，全年歸屬母公司純益達12.58億元，創下歷史次高水準，每股純益10.74元，賺逾一個股本。法人預期，胡連今年在高頻高速趨勢持續帶動下，2026年營運將有望持續攀升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。