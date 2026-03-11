寶雅2月營收年增22% 將持續展店

寶雅（5904）昨（10）日公布2月營收24.1億元，年增22.9%，前二月累計營收達47.88億元，年增9.2%，單月與前二月累計營收均為同期新高。

寶雅表示，截至2月底，全國有471間據點，未來將持續展店帶動營收，以美妝店提高在台灣滲透率。寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

展望3月，寶雅將啟動促銷活動「POYA寶雅粉耀醫美節」，拉高回饋水位，聯手64大醫美品牌，祭出強力優惠，包括線上買消費滿3,000元現折1,000元等多重回饋，希望帶動3月業績再向上成長。

寶雅日前通過公司章程修訂案，股票將一拆十，變更後發行股數將由原本1.06億股調整為約10.64億股，相關議案將提報5月19日的股東常會討論，主要目的為提升股票流動性與市場交易活絡度。

對於展店計畫，寶雅日前表示，根據人口數和整體消費力評估展店方案。近年管理能力提升，寶雅積極發展美妝店，開拓美妝市場，預計台灣整體有展店800間的潛力。

寶雅積極發展自有品牌，截至2025年，自有品牌營收占比約3.2%，未來持續與合作廠商共同開發自有品牌。

會員管理方面，寶雅的金卡會員目前占用戶比重11%，金卡客戶消費占營收比重四成，目前線上線下拓展雙向策略，互相導流以提升營運綜效。公司持續推動門市升級與數位化轉型，包括分階段導入自助結帳機提升結帳效率，優化顧客購物體驗。