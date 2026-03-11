聽新聞
寶雅2月營收年增22% 將持續展店

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

寶雅（5904）昨（10）日公布2月營收24.1億元，年增22.9%，前二月累計營收達47.88億元，年增9.2%，單月與前二月累計營收均為同期新高。

寶雅表示，截至2月底，全國有471間據點，未來將持續展店帶動營收，以美妝店提高在台灣滲透率。寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

展望3月，寶雅將啟動促銷活動「POYA寶雅粉耀醫美節」，拉高回饋水位，聯手64大醫美品牌，祭出強力優惠，包括線上買消費滿3,000元現折1,000元等多重回饋，希望帶動3月業績再向上成長。

寶雅日前通過公司章程修訂案，股票將一拆十，變更後發行股數將由原本1.06億股調整為約10.64億股，相關議案將提報5月19日的股東常會討論，主要目的為提升股票流動性與市場交易活絡度。

對於展店計畫，寶雅日前表示，根據人口數和整體消費力評估展店方案。近年管理能力提升，寶雅積極發展美妝店，開拓美妝市場，預計台灣整體有展店800間的潛力。

寶雅積極發展自有品牌，截至2025年，自有品牌營收占比約3.2%，未來持續與合作廠商共同開發自有品牌。

會員管理方面，寶雅的金卡會員目前占用戶比重11%，金卡客戶消費占營收比重四成，目前線上線下拓展雙向策略，互相導流以提升營運綜效。公司持續推動門市升級與數位化轉型，包括分階段導入自助結帳機提升結帳效率，優化顧客購物體驗。

德麥2025年EPS 20.47元 派息15元

德麥（1264）昨（10）日公布2025年財報，去年營收67.7億元，稅後純益7.5億元，營收、獲利皆與上年持平，每股稅後純益（EPS）達20.47元。

久舜2025年EPS 3.06元 營運無虞

久舜營造（5547）昨（10）日公布年報，2025年在拉高相對高毛利專案比重下，推升營業毛利成長逾三成，稅後純益1.22億元、年增近六成，每股稅後純益3.06元；久舜目前在手工程案量近200億元，未來四年營運無虞。

良維2月營收月增4.2% 創同期新高

良維（6290）昨（10）日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.2%，年增14.4%，今年前二月累計營收16.89億元，年增8.9%，2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，受惠大電流纜線產品需求暢旺。法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

尚凡董事長 舒雨凡接任

尚凡*（5278）昨（10）日董事會通過2025年財報，總經理舒雨凡接任董事長並兼任執行長，總經理職務由林志銘接任。

胡連2025年EPS 10.74元 接單動能強

車用連接器大廠胡連（6279）昨（10）日公告2025年營運成果，全年歸屬母公司純益達12.58億元，創下歷史次高水準，每股純益10.74元，賺逾一個股本。法人預期，胡連今年在高頻高速趨勢持續帶動下，2026年營運將有望持續攀升。

