宣德2025年EPS 2.77元 派息1.5元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

宣德科技（5457）昨（10）日董事會通過2025年財報，稅後純益4.79億元，年增20.6%，2025年每股純益 2.77元，董事會決議配發現金股利1.5元。

宣德去年第4季稅後純益2.13億元，季增16.3%，年增119%，每股純益1.23元。

宣德表示，今年三大發展目標分別是低軌衛星、新布局博弈設備與工業電腦、FATP系統提升整合能力。今年美系客戶新機種推出，連接器及機構件部持續穩定成長。低軌衛星部分已有地面接收設備與衛星通訊相關線束及模組等產品，逐步切入衛星通訊設備供應鏈，今年新機種將逐步放量。

博弈設備是今年新發展，通過北美博弈系統大廠認證，成為策略組裝夥伴，近期客戶出現重大整併，同時橫跨博弈、金融領域，宣德相關設備訂單也將受惠。

工業電腦 現金股利 博弈

